सोमनाथ भारत की सनातन संस्कृति और अदम्य आत्मबल का प्रतीक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ को भारत की अदम्य आत्मबल और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। उन्होंने आगामी 'विरासत वर्ष के 75 वर्ष' कार्यक्रम को नई पीढ़ी के लिए समृद्ध परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सोमनाथ भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और अदम्य आत्मबल का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों के इतिहास और अनेक आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ आज भी विश्व को यह संदेश देता है कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की शक्ति अटूट और अमर है।

मुख्यमंत्री ने 8 से 11 मई तक सोमनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले “विरासत वर्ष के 75 वर्ष” कार्यक्रम को भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नई पीढ़ी को देश की समृद्ध परंपराओं और सनातन मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और पुनरोद्धार का कार्य नई ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों का भव्य विकास भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों, परंपराओं और भारतीय सभ्यता के मूल्यों से जुड़ रही है। साथ ही देशवासियों में सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना को भी मजबूती मिल रही है।