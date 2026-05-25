उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से बदल रही खेती और सिंचाई की तस्वीर

उत्तर प्रदेश में सोलर पंप खेती और सिंचाई के लिए एक नई ऊर्जा स्रोत बन रहे हैं। ये पंप किसानों को समय पर सिंचाई की सुविधा देते हैं और फसल उत्पादन में सुधार करते हैं।

सोलर पंप उत्तर प्रदेश में खेती को नई दिशा दे रहे हैं। खेती पानी पर निर्भर करती है और पानी के लिए समय पर ऊर्जा की जरूरत होती है। सोलर पंप इन दोनों जरूरतों को किसान के खेत के करीब लाते हैं।

इसी कारण सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई व्यवस्था राज्य में खेती की मदद का जरूरी हिस्सा बन रही है। उत्तर प्रदेश ने किसान आय सहायता, फसल बीमा, प्रशिक्षण, कृषि तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच पर भी काम किया है। इससे सोलर पंप खेती में बदलाव की मजबूत कड़ी बनते हैं।

किसानों के खेतों तक पहुंचे सोलर पंप सोलर पंप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025 के बीच किसानों के खेतों में अलग-अलग क्षमता के 86,128 सोलर पंप लगाए गए। यह खेत स्तर पर ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक सीधा और महत्वपूर्ण कदम है। सोलर पंप किसान को सिंचाई के लिए खेत के पास ऊर्जा का स्रोत देते हैं और खेत में पानी के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण देते हैं।

यह बात इसलिए अहम है क्योंकि सिंचाई सिर्फ एक बार की जरूरत नहीं है बल्कि फसल की बढ़त के लिए अलग-अलग समय पर पानी चाहिए होता है और किसानों को समय पर सिंचाई के लिए भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए होती है। सोलर पंप इसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं।

किसानों के लिए बड़ी मदद एक नजर में ये कदम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद केवल एक योजना तक सीमित नहीं है। सोलर पंप, किसान भुगतान, बीमा, प्रशिक्षण, ड्रोन और पैक हाउस सभी मजबूत कृषि व्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं।

क्षेत्र मुख्य जानकारी सोलर पंप 2017-18 से 2025 के बीच 86,128 सोलर पंप लगाए गए किसान आय सहायता PM-Kisan (पीएम-किसान) के तहत 3.12 करोड़ किसानों को 99,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले फसल बीमा 353.14 लाख बीमित किसानों को 5,660.33 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला किसान प्रशिक्षण 2025-26 में 1,613 ग्राम पंचायत स्तरीय किसान पाठशालाओं के माध्यम से 15.20 लाख किसानों को प्रशिक्षण मिला ड्रोन सहयोग FPOs (एफपीओ) और कृषि स्नातकों को ड्रोन के लिए 40 से 50 प्रतिशत अनुदान ग्रामीण बाजार सहयोग 8 ग्रामीण हाट पूरे किए गए पैक हाउस अमरोहा, वाराणसी और गोरखपुर के सहजनवा में एकीकृत पैक हाउस पूरे किए गए सोलर ऊर्जा से सिंचाई को नई ताकत सोलर पंप खेती को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ते हैं और खेत में सिंचाई को मजबूत बनाते हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी की उपलब्धता बुआई, फसल की बढ़त और उत्पादन को प्रभावित करती है। जब ऊर्जा सहयोग खेत तक पहुंचता है, तो किसान अपने खेती के रोजमर्रा के कामों पर बेहतर नियंत्रण रख सकता है। राज्य में बेहतर बिजली उपलब्धता भी इस बदलाव को सहयोग देती है।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपलब्धता इस प्रकार दर्ज की गई है:

जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे

तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे

ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे

कृषि फीडरों पर 10 घंटे सोलर पंप किसानों के लिए इसी ऊर्जा सहयोग को और मजबूत बनाते हैं।

किसानों के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत सोलर पंप एक व्यापक किसान-केंद्रित सोच से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2017 के बाद राज्य में 86 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफ किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.12 करोड़ किसानों को 22 समान किस्तों के माध्यम से 99,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिली।

फसल जोखिम से जुड़ा सहयोग भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक 353.14 लाख बीमित किसानों को 5,660.33 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। यह सहायता फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है।

नई तकनीक से बदल रही उत्तर प्रदेश की खेती उत्तर प्रदेश की खेती अब आधुनिक साधनों की ओर भी बढ़ रही है। कृषि में ड्रोन का उपयोग शुरू हुआ है। FPOs (एफपीओ) और कृषि स्नातकों को ड्रोन के लिए 40 से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इससे नई कृषि तकनीक किसानों और किसान समूहों के करीब पहुंच रही है।

प्रशिक्षण भी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा है। 2025-26 में 1,613 ग्राम पंचायत स्तरीय किसान पाठशालाओं के माध्यम से 15.20 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रयासों से किसान बेहतर खेती पद्धतियों, नए उपकरणों और बेहतर खेती के तरीकों को समझ रहे हैं। सोलर पंप भी आधुनिक और खेती में नई तकनीक और उपयोगी मदद की इसी दिशा को मजबूत करते हैं।

खेत से बाजार तक किसानों को मिल रही नई सुविधा खेती में आत्मनिर्भरता केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं है। फसल तैयार होने के बाद भी किसानों को सहयोग चाहिए। उत्तर प्रदेश ने अमरोहा, वाराणसी और गोरखपुर के सहजनवा में एकीकृत पैक हाउस पूरे किए हैं। राज्य ने 8 ग्रामीण हाट भी पूरे किए हैं। ये कदम किसानों को स्थानीय बाजार तक पहुंच, भंडारण और कृषि उत्पादों की आवाजाही में मदद करते हैं।

इससे खेती से जुड़ी पूरी व्यवस्था मजबूत होती है। सोलर पंप खेत में सिंचाई की जरूरत पूरी करने में मदद करते हैं जबकि पैक हाउस और ग्रामीण हाट फसल तैयार होने के बाद किसानों को सहयोग देते हैं। इन सुविधाओं से उपज को खरीदारों और बाजारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होती है।

निष्कर्ष सोलर पंप उत्तर प्रदेश में खेती को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। 86,128 सोलर पंपों की स्थापना दिखाती है कि स्वच्छ ऊर्जा किसानों के खेतों तक पहुंच रही है। पीएम-किसान भुगतान, फसल बीमा, किसान प्रशिक्षण, ड्रोन सहयोग, पैक हाउस और ग्रामीण हाट के साथ सोलर पंप एक व्यापक कृषि मॉडल का हिस्सा हैं।

यह मॉडल सिंचाई को बेहतर बनाता है और खेती को नई मजबूती देता है और किसानों को उनकी सबसे जरूरी जरूरतों में से एक, फसल की समय पर सिंचाई, पर बेहतर नियंत्रण देता है। सोलर पंप केवल सिंचाई का साधन नहीं हैं बल्कि वे उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर खेती की नई ताकत दे रहे हैं।