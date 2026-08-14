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स्मार्ट खेती से किसान को इनकम और भरोसे का नया आधार

By Dakshita Ojha
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टेक्नोलॉजी, किसान प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के सहारे यूपी में खेती को अधिक आधुनिक और उत्पादक बनाने पर जोर है। बेहतर जानकारी और संसाधनों से किसानों के लिए उत्पादन और आय को मजबूत करने की दिशा में नए अवसर बन रहे हैं।

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टेक्नोलॉजी के साथ खेती का नया दौर आधुनिक सिंचाई, बेहतर बीज, मौसम आधारित फैसले और किसान प्रशिक्षण खेती को नई दिशा दे रहे हैं। तकनीक और सरकारी सहायता के साथ किसान बेहतर उत्पादन और अधिक स्थिर आय की ओर बढ़ सकते हैं।
स्मार्ट खेती की पूरी तस्वीर आंकड़ों के साथ 1,613 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाओं से लेकर 3.12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सहायता और फसल बीमा भुगतान तक—कृषि क्षेत्र में तकनीक, प्रशिक्षण और योजनाओं की भूमिका समझिए। साथ ही जानिए उत्पादन और कृषि विकास में दर्ज बदलाव।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

Dakshita Ojha

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