स्मार्ट खेती से किसान को इनकम और भरोसे का नया आधार

टेक्नोलॉजी, किसान प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के सहारे यूपी में खेती को अधिक आधुनिक और उत्पादक बनाने पर जोर है। बेहतर जानकारी और संसाधनों से किसानों के लिए उत्पादन और आय को मजबूत करने की दिशा में नए अवसर बन रहे हैं।

टेक्नोलॉजी के साथ खेती का नया दौर आधुनिक सिंचाई, बेहतर बीज, मौसम आधारित फैसले और किसान प्रशिक्षण खेती को नई दिशा दे रहे हैं। तकनीक और सरकारी सहायता के साथ किसान बेहतर उत्पादन और अधिक स्थिर आय की ओर बढ़ सकते हैं।