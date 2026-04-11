‘साइलेंट रिवोल्यूशन’ की असली कहानी: कैसे पशुपालन और मत्स्य पालन ने बदली उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण रूपांतरण पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी अक्सर एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और बड़े निवेशों के नजरिए से देखी जाती है। लेकिन इसके समानांतर एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव गांवों में भी देखने को मिला है। पिछले नौ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर दिया गया विशेष ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ उसे स्थिरता और विविधता भी प्रदान कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसके ठोस परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिसे एक ‘साइलेंट रिवोल्यूशन’ कहा जा सकता है।

पशुपालन: समस्या से संपत्ति तक का सफर पशुपालन को लेकर सोच में आया बदलाव इस पूरी कहानी की शुरुआत है। जो पशु पहले बोझ माने जाते थे, उन्हें अब एक व्यवस्थित ढांचे के तहत आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हजारों गौ-आश्रय स्थलों की स्थापना और बड़ी संख्या में पशुओं का संरक्षण इस दिशा में उठाए गए कदमों को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत पशुओं को किसानों को सौंपा जा रहा है और उनके पालन-पोषण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही, पशु चिकित्सा सेवाओं का भी विस्तार हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर इलाज, टीकाकरण और मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स के जरिए किसानों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

डेयरी: उत्पादन से प्रोसेसिंग तक विस्तार डेयरी क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बना हुआ है। 38.81 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 16.2% है, इस क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। नंद बाबा मिल्क मिशन जैसी योजनाओं के जरिए उत्पादन के साथ-साथ प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर भी जोर दिया गया है।

प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सहकारी ढांचे के विस्तार से उत्पादकों को बेहतर और स्थिर आय मिलने में मदद मिल रही है।

पोल्ट्री: तेजी से उभरता आर्थिक स्तंभ पोल्ट्री क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है। अंडा उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और उत्पादन 6,100 मिलियन से अधिक हो चुका है।

पोल्ट्री विकास नीति-2022 के तहत निजी निवेश को बढ़ावा मिला है, जिससे नए यूनिट्स की स्थापना, रोजगार सृजन और इस क्षेत्र का औद्योगिक रूप में विकास संभव हुआ है।

मत्स्य पालन: ‘ब्लू रिवोल्यूशन’ की रफ्तार मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जहां उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में दोगुने से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब निर्माण, हैचरी और आधुनिक सुविधाओं के विकास ने इस क्षेत्र को नई गति दी है।

इसके साथ ही बीमा, कल्याण योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण ने मछली पालन को लाभकारी और टिकाऊ बनाया है।

रेशम उत्पादन: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की छिपी ताकत रेशम उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बनकर उभर रहा है, खासकर उन जिलों में जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है और इससे महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है।

गांव आधारित विकास का नया मॉडल इन सभी क्षेत्रों में हुए बदलाव यह संकेत देते हैं कि विकास का एक नया मॉडल उभर रहा है, जिसमें गांव केंद्र में हैं। पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य और रेशम जैसे क्षेत्रों ने न केवल आय के नए स्रोत बनाए हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक संतुलित और मजबूत भी किया है।

यह स्पष्ट है कि जब नीतियों को समग्र दृष्टिकोण के साथ जमीन पर लागू किया जाता है, तो उनका प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी दिखाई देता है। इस बदलते परिदृश्य में गांव अब सिर्फ परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं।