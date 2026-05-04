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सेहत योजना का विस्तार: ₹465 करोड़ से अधिक इलाज, 42 लाख से ज्यादा कार्ड जारी

May 04, 2026 09:41 am ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ी, सरकार ने पात्र लोगों से जल्द पंजीकरण की अपील की

सेहत योजना का विस्तार: ₹465 करोड़ से अधिक इलाज, 42 लाख से ज्यादा कार्ड जारी

पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत अब तक ₹465.36 करोड़ से अधिक के इलाज किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत 42 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि करीब 2.77 लाख मरीजों को उपचार का लाभ मिला है।

सरकार का कहना है कि इन आंकड़ों से योजना के प्रति लोगों का भरोसा और उपयोग दोनों बढ़ा है। इसके बावजूद, ऐसे पात्र लोगों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है, जिन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री Balbir Singh ने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में प्री-ऑथराइजेशन अनुरोधों के साथ उपचार पर हुआ खर्च यह दर्शाता है कि लोग इस योजना का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य आपात स्थिति कभी भी आ सकती है, ऐसे में पहले से पंजीकरण परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करता है।

सरकार के मुताबिक, यह योजना सभी निवासियों के लिए खुली है और इसमें आय, आयु या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, जिसमें प्रति परिवार सालाना ₹10 लाख तक का कवर शामिल है।

पंजीकरण बढ़ाने के लिए राज्यभर में गांवों और शहरों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। ये कैंप गुरुद्वारों, पंचायत घरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कर्मचारी दस्तावेजों की जांच और ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण में सहायता करते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी पात्र नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहना पड़े।

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