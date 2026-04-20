पंजाब के AAP नेता पर तीन दिन में दूसरी रेड, सत्ता के लिए प्रधानमंत्री कर रहे ओछी राजनीति: केजरीवाल

ED, CBI और चुनाव आयोग के सहारे भाजपा पंजाब चुनाव जीतने का सपना देखना छोड़ दे, पंजाबी सिर कटा देगा, लेकिन डर के आगे झुकेगा नहीं- भगवंत सिंह मान

पंजाब में स‍िर्फ तीन दिनों में आम आदमी पार्टी के दो नेताओं पर ED की रेड होने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले ‘आप’ के राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल और अब पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ED की रेड पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले तीन दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता पर ED की यह दूसरी रेड है। पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर संजीव अरोड़ा के पोस्‍ट को कोट करते हुए ल‍िखा कि “आम आदमी पार्टी के नेता के यहां तीन दिन में ED की यह दूसरी रेड है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि अभी तक ‘आप’ नेताओं के यहां जो इतनी सारी अनगिनत रेड की हैं, उनमे कितना काला पैसा मिला? एक रुपया भी मिला? पूरा देश देख रहा है कि आप केवल सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं।”

सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्‍ट में उन्होंने कहा कि “हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरकर अब छठे स्थान पर आ गई है। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, लोगों के काम-धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, लेकिन मोदी सरकार के पास विपक्ष के नेताओं के घर ED भेजने से फ़ुर्सत नहीं है। देश ऐसे आगे बढ़ेगा?

सीएम भगवंत मान ने एक्स पर कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास कर रही है। ED की छापेमारी केवल उन्हीं राज्यों में क्यों की जा रही है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है? जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले और जन-कल्याण के लिए काम करने वालों को या तो ED के नोटिस भेजे जाते हैं या जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन भाजपा ये याद रखे कि लोकतंत्र को भय और दबाव से कुचला नहीं जा सकता।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की क्रांतिकारी भूमि से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां भी अत्याचार होगा, हम वहां मजबूती से खड़े रहेंगे। भाजपा ED, CBI और चुनाव आयोग के सहारे पंजाब चुनाव जीतने का सपना देखना छोड़ दे। पंजाबी सिर कटा देगा, लेकिन डर के आगे झुकेगा नहीं। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और संविधान को बचाने के लिए है, और यह संघर्ष जारी रहेगा। हम पूरी ईमानदारी के साथ देश और जनता की सेवा करते रहेंगे।

उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर कहा कि मोदी जी के तोते सक्रिय हो गए हैं। पंजाब चुनाव के पहले कई बार तोतों को पंजाब का दौरा करना पड़ेगा। मंत्री संजीव अरोड़ा पर कार्यवाही तानाशाही है।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि ED ने अब पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह एक स्पष्ट पैटर्न है। भाजपा इसी तरह राज्य चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू करती है।

‘आप’ की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पिछले तीन दिनों में दूसरी कार्रवाई है। पहले अशोक मित्तल और अब संजीव अरोड़ा के यहां ED की रेड हुई है। चुनाव से पहले ‘आप’ नेताओं को निशाना बनाना भाजपा की हार का डर और कायरता दिखाता है। भाजपा की इस तानाशाही का जवाब पंजाब की जानता देगी।