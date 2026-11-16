आईआईटीएफ में सेबी का पवेलियन, सुरक्षित निवेश के प्रति करेगा जागरूक

आईआईटीएफ में सेबी ने ‘भारत का शेयर बाजार’ पवेलियन शुरू किया, जहां आगंतुकों को सुरक्षित निवेश, जोखिम पहचानने और धोखाधड़ी से बचने की जानकारी मिलेगी।

प्रतिभूति बाजार की विरासत और तकनीक को दर्शाने वाला यह पवेलियन एआई जोन, सुविधा शिविर, खेलों और संवाद के जरिए निवेशक शिक्षा को सुलभ बनाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने 14 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में ‘भारत का शेयर बाजार’ पवेलियन का उद्घाटन किया। हॉल नंबर चार में बनाए गए इस पवेलियन का उद्देश्य लोगों को निवेश के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित निवेश के तरीकों की जानकारी देना है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आयोजित यह बहु-उत्पाद मेला 14 से 27 नवंबर तक चल रहा है। इस वर्ष मेले की थीम ‘विकास और विरासत’ है। इसी विषय के अनुरूप पवेलियन में भारतीय प्रतिभूति बाजार की 150 साल से अधिक पुरानी विरासत और आधुनिक भूमिका को प्रस्तुत किया गया है।

निवेशकों को जागरूक करने की पहल सेबी ने यह पवेलियन एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एमएसईआई, एनसीडीईएक्स, सीडीएसएल, एनएसडीएल, केफिन टेक्नोलॉजीज, कैम्स सहित कई संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया है। इसमें ओबीपीपी एसोसिएशन, सीपीएआई, आईआरए, बीआईए, एम्फी और एनआईएसएम भी शामिल हैं।

उद्घाटन के अवसर पर पांडेय ने निवेशक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी सहभागी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पवेलियन का विस्तार हुआ है और इसमें नए सहभागी भी जुड़े हैं।

सेबी अध्यक्ष ने संस्थाओं से कहा कि वे पवेलियन में आने वाले लोगों के साथ होने वाली बातचीत पर ध्यान दें। इससे उन प्रक्रियाओं की पहचान हो सकेगी जिन्हें सरल बनाया जा सकता है और उन सेवाओं को बेहतर करने के सुझाव मिल सकेंगे जिनका इस्तेमाल निवेशक करते हैं।

सुरक्षित निवेश पर जोर पांडेय ने सेबी के ‘प्रोजेक्ट जागरूक’ के तहत चलाए जा रहे ‘समझ से इन्वेस्टिंग सिंपल’ अभियान और ‘चेक, वैलिडेट एंड वेरिफाई’ संदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसकी प्रामाणिकता जांचें और उससे जुड़े जोखिमों को समझें।

पवेलियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन और निवेशक सुविधा शिविर बनाया गया है। यहां आगंतुक अधिकारियों से सीधे बातचीत कर सकते हैं और सुरक्षित निवेश के तरीकों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेले के दौरान प्रश्नोत्तरी और खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिनमें आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।

सेबी की इस पहल का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा को संवादात्मक और सभी के लिए सुलभ बनाना है। इसके साथ ही लोगों को अवैध तरीके से धन जुटाने वाली योजनाओं, अपंजीकृत संस्थाओं और धोखाधड़ी वाले निवेश प्रस्तावों से सावधान किया जा रहा है। ऐसे प्रस्ताव सोशल मीडिया और मैसेजिंग मंचों के जरिए भी लोगों तक पहुंच सकते हैं।