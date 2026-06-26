राम मंदिर भूमि खरीद मामले में संजय सिंह ने SIT को सौंपे दस्तावेज, AAP ने जांच पर उठाए सवाल

संजय सिंह ने भूमि खरीद और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 11 सेट दस्तावेज SIT को दिए, जांच प्रक्रिया और पारदर्शिता पर AAP ने उठाए सवाल।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को अयोध्या राम मंदिर परियोजना से जुड़े कथित भूमि खरीद घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेज एसआईटी को सौंपने का दावा किया। लखनऊ में एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मुलाकात के बाद सिंह ने कहा कि उन्होंने 11 सेट दस्तावेज जमा किए हैं, जिनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े भूमि सौदों का विवरण है।

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कई जमीनों की खरीद कथित तौर पर बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर की गई। उन्होंने दावा किया कि एक मामले में 2 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन कुछ ही मिनटों बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपये में बेच दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन 24 करोड़ रुपये में खरीदी गई।

AAP सांसद ने दावा किया कि कुछ सौदों में “नजूल” जमीन शामिल थी, जिसे कानूनी रूप से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग हुआ है और कई सौदों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के करीबी शामिल थे।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी गंभीर शिकायतों के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी केवल छोटे कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि मंदिर से जुड़े चढ़ावे, आभूषण, चांदी और अन्य दान सामग्री में कथित गड़बड़ियों की खबरों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करेंगे और संतों से मुलाकात करेंगे।

इसी बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने चल रही एसआईटी जांच का हवाला देते हुए ट्रस्ट की आय, दान, बैंक खातों, भूमि लेनदेन और खर्च से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत के बाद सामने आया।