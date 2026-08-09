उत्तराखंड में 9.87 लाख पेंशन लाभार्थियों को 146.32 करोड़ रुपये जारी

जुलाई 2026 की पेंशन राशि डीबीटी के जरिए खातों में भेजी गई, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पेंशन भुगतान कार्यक्रम के दौरान।

उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2026 की विभिन्न सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के तहत 9,87,017 लाभार्थियों को 146.32 करोड़ रुपये की पेंशन राशि का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की।

राज्य सरकार के अनुसार, जुलाई माह की पेंशन में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता और अन्य श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान का उद्देश्य पात्र लोगों तक पेंशन राशि सीधे पहुंचाना और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

वृद्धावस्था पेंशन के सबसे अधिक लाभार्थी जुलाई की पेंशन राशि में सबसे अधिक लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन योजना के हैं। इस श्रेणी में 6,15,628 लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी गई। इसके लिए कुल 92.34 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

विधवा पेंशन योजना के तहत 2,36,983 लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया। इस श्रेणी में कुल 35.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

दिव्यांग पेंशन के 89,128 लाभार्थियों को भी 1,500 रुपये की दर से पेंशन मिली। इस मद में कुल 13.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

किसान पेंशन के तहत 27,288 लाभार्थियों को 1,200 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि दी गई। इस श्रेणी में कुल 3.2 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल राज्य सरकार के अनुसार, जुलाई माह के भुगतान में परित्यक्ता पेंशन के 8,284 लाभार्थी भी शामिल रहे। इन्हें 1,200 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 99.408 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

भरण-पोषण अनुदान के तहत 7,383 लाभार्थियों को 700 रुपये की दर से कुल 51.68 लाख रुपये दिए गए। वहीं, तीलू रौतेली पेंशन के 2,196 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 26.35 लाख रुपये वितरित किए गए।

बौना पेंशन योजना के 127 लाभार्थियों को भी जुलाई की राशि दी गई। इस श्रेणी में 1,200 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 1.524 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि जुलाई 2026 की पेंशन किश्त का भुगतान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी के करीब 2.15 लाख पेंशनर भी इसमें शामिल हैं। इन लाभार्थियों को वर्तमान में एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

सीधे खाते में भुगतान पर जोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि समयबद्ध तरीके से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों को पेंशन के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों को सरकारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए पात्र नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के समावेशी विकास के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जाए।