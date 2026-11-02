पंजाब में 37.43 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में भेजे गए 1291 करोड़ रुपये: भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने अबोहर में मावां-धीयां सत्कार योजना के कार्यक्रम में कहा कि योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। 80.05 लाख पंजीकरण हो चुके हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत 37.43 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1291 करोड़ रुपये की सम्मान राशि सीधे भेजी गई है। अबोहर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस योजना के दायरे में पंजाब की एक करोड़ महिलाओं को शामिल करना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 तक योजना के तहत 80.05 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका था। उन्होंने कहा कि योजना में परिवार आधारित ऐसी शर्तें नहीं रखी गई हैं, जिनसे एक ही घर की पात्र महिलाओं को अलग-अलग लाभ मिलने में बाधा आए। यदि किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

मान ने कहा कि इससे पहले योजना के तहत 76.35 लाख महिलाओं को 2643.71 करोड़ रुपये दिए जा चुके थे। रविवार को 1291 करोड़ रुपये के नए हस्तांतरण के बाद कुल वितरित सहायता 3934.80 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजना के माध्यम से सालाना 12 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

दिसंबर और जनवरी में भी मिलेगी सम्मान राशि मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की अगली किस्त 1 दिसंबर को दी जाएगी। इसके बाद 1 जनवरी को पात्र महिलाओं के खातों में तीन महीने की सहायता राशि एक साथ भेजी जाएगी। उन्होंने इसे महिलाओं के लिए नए साल का तोहफा बताया और उम्मीद जताई कि तब तक लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी।

योजना के पंजीकरण में सहयोग कर रहीं महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण में मदद के लिए कुल 1,37,723 सत्कार सखियां काम कर रही हैं। उनके योगदान के लिए 51.30 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 25 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन देने की बात कही गई।

मान ने कहा कि योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने पैसों के इस्तेमाल के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को बिना राजनीतिक भेदभाव के योजना का लाभ दिया जा रहा है। विपक्षी दलों की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके राजनीतिक विरोधियों के परिवारों की महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है।

जनकल्याण योजनाओं और विकास कार्यों का किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों से कर के रूप में मिलने वाले धन को जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से वापस जनता तक पहुंचा रही है। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, सड़क, नहर और स्वास्थ्य सुविधाओं को इसका हिस्सा बताया। मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 54 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के 90 प्रतिशत परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बिना नकद लेन-देन, पक्षपात या राजनीतिक सिफारिश के योग्यता के आधार पर 70,685 सरकारी नौकरियां दी हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूल ऑफ एमिनेंस का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों से नीट परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2021 में 80 थी, जो 2026 में बढ़कर 882 हो गई। सिंचाई के संबंध में उन्होंने कहा कि पहली बार 1,587 गांवों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचा है। उनके मुताबिक, नहरी सिंचाई का क्षेत्र 26 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। राज्य में 45 हजार किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन का काम भी किया जा रहा है।