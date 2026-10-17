धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट समेत विकास परियोजनाओं की समीक्षा

गुजरात सरकार धोलेरा में औद्योगिक विकास के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है। सेमीकंडक्टर इकाई और सड़क-रेल संपर्क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने धोलेरा एसआईआर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई और अन्य विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) में चल रही औद्योगिक, सामाजिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के अनुसार, धोलेरा को सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए औद्योगिक सुविधाओं के साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क को भी मजबूत किया जा रहा है।

सामाजिक सुविधाओं पर जोर मुख्यमंत्री ने धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में विकसित की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। इनमें 200 बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल, एकीकृत स्कूल, अग्निशमन केंद्र, 42 कमरों वाला गेस्ट हाउस, 600 लोगों की क्षमता वाला फूड कोर्ट, 50 टेंट की टेंट सिटी, होटल और आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई में निर्माण की प्रगति भी देखी। सरकार के मुताबिक, यह परियोजना सेमीकंडक्टर विनिर्माण, सहायक उद्योगों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और कुशल रोजगार के अवसरों से जुड़े व्यापक औद्योगिक तंत्र का हिस्सा होगी।

धोलेरा में हरित क्षेत्र विकसित करने के काम की भी समीक्षा की गई। वन विभाग और सद्भावना ट्रस्ट के सहयोग से 53 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.11 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अधिकारियों ने पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही ड्रम प्लांटेशन तकनीक की जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री ने लोथल में विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के कार्यों की भी समीक्षा की। धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुलदीप आर्य ने औद्योगिक और शहरी बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुविधाओं, कनेक्टिविटी और भविष्य की विकास योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

सड़क और रेल संपर्क की योजना राज्य सरकार के अनुसार, अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में एक कैलिब्रेशन उड़ान भी उतरी है। सरकार ने हवाई अड्डे को 2026 के अंत तक चालू करने की उम्मीद जताई है।

रेल संपर्क बेहतर बनाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी भीमनाथ-धोलेरा लॉजिस्टिक्स हब रेल लाइन विकसित की जा रही है। इसके अलावा, 134 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल रेल लाइन परियोजना को 20,667 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। प्रस्तावित रेल लाइन अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, हवाई अड्डे और लोथल को जोड़ेगी।