पंजाब में 16 से 31 अगस्त तक नशा विरोधी अभियान की समीक्षा

स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों के सदस्यों को किया गया सम्मानित

पंजाब सरकार 16 से 31 अगस्त तक ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान की दो सप्ताह की समीक्षा करेगी। इस दौरान गांव, जिला और राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित कर नशा तस्करी से जुड़ी शिकायतों, पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई और स्थानीय स्तर से मिले फीडबैक की समीक्षा की जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यभर में ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) और वार्ड रक्षा समितियों (डब्ल्यूडीसी) के सदस्यों को अभियान में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नरों ने विधानसभा कोऑर्डिनेटर और वाइस विधानसभा कोऑर्डिनेटर को सम्मानित किया, जबकि सब-डिविजन स्तर पर एसडीएम ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को सम्मानित किया।

गांवों में स्कूलों और ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सरपंचों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया।

सरकार ने सभी 23 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों के सदस्यों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।

16 से 25 अगस्त तक गांवों में होंगी बैठकें समीक्षा अभियान के पहले चरण में 16 से 25 अगस्त तक प्रत्येक गांव में ग्राम रक्षा समितियों की बैठकें होंगी। इन बैठकों में नशा तस्करी से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, पहले मिली शिकायतों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई, लंबित मामलों और आगे की कार्रवाई की स्थिति पर चर्चा होगी।

समितियां नशे के खिलाफ अभियान से जुड़े नए सुझाव और स्थानीय स्तर का फीडबैक भी प्रशासन के साथ साझा करेंगी।

इसके बाद 26 से 29 अगस्त के बीच जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री करेंगे। इनमें प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर के कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे।

31 अगस्त को राज्य स्तर पर समीक्षा समीक्षा प्रक्रिया का समापन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय बैठक के साथ होगा। इसमें सभी जिलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अभियान के अगले चरण के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

राज्य सरकार ने 2 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैठक में यह भी फैसला लिया था कि राष्ट्रीय दिवसों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।