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हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने रिटायर्ड IAS समीर पाल सरो, सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर

By Dakshita Ojha
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हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त IAS समीर पाल सरो को गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 

हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने रिटायर्ड IAS समीर पाल सरो, सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर
उनकी नियुक्ति से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, मुख्यमंत्री ने उच्च मानकों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी समीर पाल सरो को गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी- क्यूएए) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरो हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनके प्रशासनिक अनुभव से प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

गुणवत्ता निगरानी और पारदर्शिता पर रहेगा फोकस

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण का दायित्व विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं में गुणवत्ता मानकों की निगरानी और मूल्यांकन करना है। प्राधिकरण का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार को बढ़ावा देना भी है।

सरकार का कहना है कि समीर पाल सरो की नियुक्ति से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी और प्रभावी होने की उम्मीद है। प्राधिकरण विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार संबंधी सुझाव भी देता है।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल के दिनों में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती के दिए निर्देश

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना निर्धारित मानकों और तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप ही पूरी की जाए।

पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सड़क निर्माण कार्यों में लेयरिंग और टेंडर दस्तावेजों में निर्धारित मानकों के पालन पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी निर्माण कार्य में लापरवाही, निम्न गुणवत्ता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षा बैठक में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने विभिन्न विभागों में चल रहे तकनीकी ऑडिट, पिछली बैठक के निर्णयों पर हुई प्रगति और आगे की कार्ययोजना की जानकारी दी। बैठक में सिंचाई, लोक निर्माण, बिजली और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई।

पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ हरियाणा में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का भी समय-समय पर गुणवत्ता ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक धन का उपयोग टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण में सुनिश्चित करना है।

रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में निर्माण गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी सामने आए। इनमें बड़ी परियोजनाओं के लिए सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ठेकेदारों के भुगतान को गुणवत्ता प्रदर्शन से जोड़ना, हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स की हर छह महीने में समीक्षा तथा विशेषकर बहुमंजिला निजी इमारतों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए नीति तैयार करने जैसे सुझाव शामिल थे। मुख्यमंत्री ने विभागों को ऑडिट में सामने आई कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने और भविष्य की परियोजनाओं में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश भी दिए।

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