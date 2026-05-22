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धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों पर हों, चारधाम यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था प्राथमिकता: धामी

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों पर होनी चाहिए और चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में शांति एवं सुचारू व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों पर हों, चारधाम यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था प्राथमिकता: धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए और धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित की जानी चाहिए।

सड़कों पर नमाज़ को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी आस्थाओं का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था और आमजन की सुविधा बनाए रखना भी आवश्यक है।

चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा, “सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं।” साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर पढ़ी जानी चाहिए।

कानून व्यवस्था और जनसुविधा पर सरकार का फोकस

धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि जहां भी सार्वजनिक व्यवस्था या आवाजाही प्रभावित होगी, वहां प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति, सांस्कृतिक सौहार्द और अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया।

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