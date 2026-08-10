विद्या वाहिनी योजना के तहत 200 छात्राओं को साइकिलें बांटीं: रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना के तहत कक्षा 9 की 200 छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं, ताकि उनके स्कूल तक पहुंच आसान हो सके। योजना का उद्देश्य परिवहन संबंधी बाधाओं को कम करना और छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है।

Delhi Chief Minister Rekha Gupta shakes hands with students during the bicycle distribution program under the 'Vidya Vahini Yojana', in New Delhi on Monday.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा परिसर में विद्या वाहिनी योजना के तहत कक्षा 9 की 200 छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। एएनआई के अनुसार, कार्यक्रम में उत्तर दिल्ली के जोन 7 की करीब 200 छात्राओं को साइकिलें दी गईं।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह वितरण दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किया गया। योजना का उद्देश्य छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान करना और पढ़ाई के दौरान आने वाली परिवहन संबंधी दिक्कतों को कम करना है।

1.40 लाख छात्राओं को साइकिल देने का लक्ष्य एएनआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल योजना के तहत दिल्ली की करीब 1.40 लाख कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें दी जाएंगी।

दिल्ली सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना के जरिए छात्राओं की शिक्षा के रास्ते में आने वाली रोजमर्रा की बाधाओं को कम करने और स्कूल तक उनकी पहुंच बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है।

एएनआई के अनुसार, योजना के तहत छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए साइकिलें दी जाती हैं। खास तौर पर उन छात्राओं को इससे मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

एएनआई ने बताया कि योजना का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला बनाना है। इसके अलावा, इससे छात्राओं के आने-जाने में लगने वाला समय कम करने और स्कूल में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में कहा कि साइकिल को केवल आवागमन के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह छात्राओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का माध्यम भी है, एएनआई ने बताया।

शिक्षा मंत्री ने भी योजना को लेकर बात की दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी योजना के महत्व पर बात की। एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि साइकिल वितरण से छात्राओं को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

सूद ने कहा कि परिवहन संबंधी दिक्कतें कई बार छात्रों के लिए अतिरिक्त बाधा पैदा कर सकती हैं। एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि ऐसी समस्याओं के कारण कोई लड़की शिक्षा से पीछे न रह जाए।

दिल्ली सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना का उद्देश्य छात्राओं को स्कूल आने-जाने में अधिक सुविधा देना और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है।

एएनआई के मुताबिक, छात्राओं ने भी कहा कि साइकिल मिलने से उनके लिए स्कूल आना-जाना आसान होगा और पढ़ाई जारी रखने में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

पहले भी बांटी जा चुकी हैं साइकिलें एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे पहले 31 जुलाई को ईस्ट विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कक्षा 9 की छात्राओं को 3,000 से अधिक साइकिलें वितरित की थीं।

इस बीच, योजना को लेकर विधानसभा में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने विरोध भी जताया। पीटीआई के मुताबिक, AAP विधायक चल रही विधानसभा की मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए साइकिल से विधानसभा पहुंचे और योजना में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया।

पीटीआई के अनुसार, AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि पार्टी ने करीब 4,200 रुपये प्रति साइकिल की दर से साइकिलें खरीदी थीं, जबकि मौजूदा दिल्ली सरकार ने टेंडर के जरिए 1.30 लाख साइकिलें 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदीं।

ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। उपलब्ध पीटीआई रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्ति में इन आरोपों पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।