उत्तराखंड पुलिस में 1600 पदों पर जल्द भर्ती, थानों का बजट होगा दोगुना

पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और कार्मिकों के कल्याण के लिए आठ घोषणाएं कीं। थानों का सालाना बजट चार करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किया जाएगा।

देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में करीब 1600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा थानों और चौकियों में आवश्यक कार्यों के लिए मिलने वाला सालाना बजट चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किया जाएगा। विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने और थानों तथा चौकियों में कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या और व्यवस्था की समीक्षा करने की भी घोषणा की गई।

धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और मल्टी स्टोरी बैरक का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

शहीद जवानों के बलिदान को किया याद, पुलिस की भूमिका सराही मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक वर्ष में देशभर में 154 जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक स्वर्गीय विनोद कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शहीद जवान पूरे देश का गौरव हैं। नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जवानों के साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है।

धामी ने कहा कि खाकी वर्दी साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। पुलिसकर्मी त्योहारों पर भी अपने परिवारों से दूर रहकर लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी करते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं के दौरान पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने नशे और साइबर अपराध को मौजूदा समय की गंभीर चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए प्रदेश में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पुलिस को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाना होगा। करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के तहत क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है।

पुलिसकर्मियों के कल्याण, आवास और सुविधाओं पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने इस वर्ष करीब पांच करोड़ कांवड़ यात्रियों और चारधाम यात्रा में अब तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 319 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों और सम्मान चिह्नों से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस का प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स के लिए नामित होना भी प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

धामी ने बताया कि पुलिस आवास संतुष्टि दर 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इस वर्ष 785 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई। नागरिक पुलिस में 1573 और पीएसी में 370 आरक्षियों की सीधी भर्ती हुई। उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 222 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। शहीद पुलिसकर्मियों के 24 आश्रितों को नियुक्तियां भी दी गई हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में थानों, अग्निशमन केंद्रों, बैरकों, मैस और अन्य कार्यस्थलों के लिए 58 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने उनके तनाव प्रबंधन के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि राज्य गठन से अब तक उत्तराखंड पुलिस के 206 कार्मिक कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए हैं। इस वर्ष पुलिस शहीद कोष से आश्रित परिवारों को करीब 50 लाख रुपये की सहायता दी गई, जबकि पुलिस सैलरी पैकेज के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है।