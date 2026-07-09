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राहुल गांधी ने UGC-NET परीक्षा पर उठाए सवाल, AAP छात्र नेता दीपक धनखड़ का हवाला

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने परीक्षा में लीक दस्तावेजों और समान प्रश्नपत्रों के संबंध में गंभीर सवाल उठाए। 

राहुल गांधी ने UGC-NET परीक्षा पर उठाए सवाल, AAP छात्र नेता दीपक धनखड़ का हवाला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि परीक्षा से पहले एक पीडीएफ दस्तावेज प्रसारित हुआ था, जिसके कई सवाल समाजशास्त्र (Sociology) के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई राज्यों में प्रश्नपत्र बेचे जा रहे थे।

इन आरोपों पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि समाजशास्त्र प्रश्नपत्र में कथित वर्तनी और अनुवाद संबंधी त्रुटियों को लेकर मिली अभ्यावेदन की जांच की जा रही है और विषय विशेषज्ञ इसकी समीक्षा करेंगे।

Live Hindustan से बातचीत में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ASAP के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ ने दावा किया कि लीक दस्तावेज और वास्तविक प्रश्नपत्र में लगभग 90 नहीं बल्कि 100 प्रश्न समान थे। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को कथित तौर पर यही प्रश्न पढ़ाए गए थे और बाद में छात्रों ने उन्हें बताया कि प्रश्न, विकल्प और यहां तक कि वर्तनी की गलतियां भी वास्तविक प्रश्नपत्र जैसी थीं।

हालांकि बातचीत के दौरान धनखड़ ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं लीक दस्तावेज और वास्तविक प्रश्नपत्र का मिलान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उनका दावा छात्रों और शिक्षकों से मिली जानकारी पर आधारित है। Live Hindustan इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

धनखड़ ने दावा किया कि उनकी टीम के पास कथित लीक पीडीएफ की प्रति, कुछ संपर्क नंबर और एक बैंक खाते का विवरण है, जिसे कथित तौर पर भुगतान के लिए साझा किया गया था। उनका कहना है कि यदि जांच एजेंसियां फॉरेंसिक जांच कराएं तो दस्तावेज की टाइमलाइन और अन्य तकनीकी जानकारियां सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं।

बातचीत के दौरान जब उनसे राहुल गांधी द्वारा साझा किए गए कथित Rs 2.25 लाख प्रति अभ्यर्थी भुगतान के दावे के बारे में पूछा गया तो धनखड़ ने स्वीकार किया कि उनके पास इस राशि से संबंधित बैंक लेनदेन, भुगतान रसीद या अन्य प्रत्यक्ष वित्तीय साक्ष्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम कथित तौर पर आगे और सबूत जुटाने की योजना बना रही थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी।

धनखड़ ने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उन पर दबाव बनाया गया ताकि मामला सार्वजनिक न हो। उन्होंने इन आरोपों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। Live Hindustan इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

इस बीच, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) भी यूजीसी-नेट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुका है और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है।

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