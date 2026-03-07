मध्य प्रदेश में क्वींस ऑन द व्हील्स का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा

भोपाल से खजुराहो तक 1,400 किलोमीटर की सात दिवसीय बाइक यात्रा के जरिए राज्य के प्रमुख और कम चर्चित पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की पहल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार सुबह भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से ‘क्वींस ऑन द व्हील्स’ के तीसरे संस्करण को रवाना करेंगे। राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को व्यापक स्तर पर प्रचारित करना है। इस यात्रा में देशभर से आई 25 महिला बाइकर्स हिस्सा लेंगी, जो भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1,400 किलोमीटर लंबी सात दिवसीय बाइक ट्रेल पूरी करेंगी।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से आयोजित यह अभियान राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को एक साझा यात्रा-पथ के रूप में सामने लाने की कोशिश है। अधिकारियों के मुताबिक, कार्यक्रम का फोकस महिला भागीदारी, साहसिक पर्यटन और विरासत स्थलों के प्रचार पर है। यह आयोजन राज्य में पर्यटन को नए अनुभवों और थीम-आधारित अभियानों के माध्यम से बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

पर्यटन विभाग के अनुसार, यात्रा भोपाल से शुरू होकर सांची, उदयगिरि, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो सहित कई प्रमुख स्थलों से होकर गुजरेगी। इसके बाद यह दल 13 मार्च को वापस भोपाल पहुंचेगा, जहां इस संस्करण का समापन होगा। इस मार्ग में बौद्ध, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के कई स्थल शामिल हैं, जिससे अभियान को विविध पर्यटन परिसंपत्तियों को एक साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक और पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि ‘क्वींस ऑन द व्हील्स’ को केवल एक बाइक राइड के रूप में नहीं, बल्कि महिला भागीदारी, साहसिक अनुभव और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाले अभियान के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए प्रतिभागी मध्य प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगी और उन्हें व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान देंगी।

सरकार का कहना है कि इस पहल से राज्य के उन स्थलों को भी दृश्यता मिलेगी जो मुख्य पर्यटन मानचित्र पर अपेक्षाकृत कम उभर पाए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन सर्किट, जिम्मेदार यात्रा और सुरक्षित पर्यटन गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश की छवि को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के अभियान स्थानीय अर्थव्यवस्था, आतिथ्य सेवाओं और क्षेत्रीय पहचान को भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं।