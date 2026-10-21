पुष्कर सिंह धामी ने महानवमी पर किया हवन, नौ कन्याओं का पूजन

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की उन्नति और लोगों के सुख-समृद्धि की कामना की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में हवन किया और नौ कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि-विधान से हवन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक के रूप में नौ कन्याओं का पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने मां भगवती से प्रदेश की उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

महानवमी को नवरात्र के प्रमुख दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा की आराधना के साथ कई घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। श्रद्धालु अपनी परंपराओं के अनुसार हवन, कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में इन अनुष्ठानों की विधि में अंतर हो सकता है, लेकिन मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा इस पर्व का प्रमुख हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी महानवमी की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पर्व मातृशक्ति की आराधना और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। यह पर्व मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के माध्यम से श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति से जोड़ता है।

नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और घरों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन करते हैं। महानवमी पर कई परिवारों में हवन और कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से लोग देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और परिवार तथा समाज की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के दौरान धामी ने भी मां भगवती की आराधना कर उत्तराखंड के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने अपने संदेश में पर्व की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए लोगों को शुभकामनाएं दीं।

कन्या पूजन से मातृशक्ति के प्रति सम्मान का संदेश कन्या पूजन महानवमी और नवरात्र के अंतिम दिनों में किया जाने वाला प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इस परंपरा में नौ कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। कई परिवारों में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं को आमंत्रित कर पूजा-अर्चना की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कन्या पूजन मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान की प्रेरणा देता है। यह परंपरा देवी के स्वरूप में नारी शक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने से जुड़ी है। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना के साथ शक्ति, आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को भी विशेष महत्व दिया जाता है।

महानवमी के बाद विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जो नवरात्र के समापन का प्रतीक है। इस अवधि में देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्व मनाने की विधियां क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।