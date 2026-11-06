पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नए क्षेत्रों में विस्तार की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में पंजाब ने 1.2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के टेक्सटाइल और परिधान उत्पादों का निर्यात किया। उनके अनुसार, यह भारत के टेक्सटाइल और परिधान निर्यात का लगभग चार प्रतिशत है।

पंजाब में बने उत्पाद अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे बाजारों में भेजे जाते हैं।

पंजाब की नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2026 से राज्य के टेक्सटाइल उद्योग को विस्तार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, पंजाब में कपास की खेती से लेकर कताई, धागा उत्पादन, कपड़ा निर्माण, बुनाई, प्रोसेसिंग, परिधान निर्माण और निर्यात तक की पूरी उत्पादन श्रृंखला मौजूद है। इससे निर्माताओं को राज्य के भीतर ही उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी करने का अवसर मिलता है।

निर्यात और उत्पादन मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में पंजाब ने 1.2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के टेक्सटाइल और परिधान उत्पादों का निर्यात किया। उनके अनुसार, यह भारत के टेक्सटाइल और परिधान निर्यात का लगभग चार प्रतिशत है। पंजाब में बने उत्पाद अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे बाजारों में भेजे जाते हैं।

मान ने उत्तर भारत के प्रमुख निटवेअर और परिधान केंद्र के रूप में लुधियाना की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के ऊनी निटवेअर उत्पादन में शहर की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है, जबकि भारत के होजरी उत्पादन में इसका योगदान करीब 65 प्रतिशत है। लुधियाना का मौजूदा औद्योगिक आधार राज्य के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार अब पारंपरिक कपड़ा उत्पादन से आगे बढ़कर तकनीकी और विशेष उपयोग वाले टेक्सटाइल क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहती है। इनमें टेक्निकल टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल और जियोटेक्सटाइल शामिल हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइबर, स्मार्ट फैब्रिक, फंक्शनल कपड़े और हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्सवियर जैसे क्षेत्रों को भी संभावित विस्तार के लिए चिह्नित किया गया है।

नई तकनीक पर जोर मुख्यमंत्री के मुताबिक, हाल में शुरू की गई औद्योगिक नीति विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, कौशल विकास, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण और विशेष उत्पादों के निर्माण के लिए ये पहल महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

हालांकि, नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए निवेश के साथ प्रशिक्षित कर्मचारियों, आधुनिक मशीनरी और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी। कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादन की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता भी बढ़ानी होगी।

मान ने मोहाली को उसके बढ़ते औद्योगिक और प्रौद्योगिकी परिवेश के कारण भारत की दूसरी सिलिकॉन वैली के रूप में उभरता हुआ बताया। उन्होंने कहा कि उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच सहयोग मजबूत करना जरूरी है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में पंजाब की मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिल सकती है।