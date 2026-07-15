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मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत छह महीनों में 914 स्ट्रोक मरीजों का Rs 4.15 करोड़ का कैशलेस इलाज

By Dakshita Ojha
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पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना ने स्ट्रोक के 914 मरीजों के लिए Rs 4.15 करोड़ का कैशलेस उपचार प्रदान किया। यह योजना समय पर चिकित्सा सहायता और आर्थिक सुरक्षा का महत्व दर्शाती है, जिससे मरीजों की जान बचाना संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत छह महीनों में 914 स्ट्रोक मरीजों का Rs 4.15 करोड़ का कैशलेस इलाज

स्ट्रोक जैसी गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति में समय पर इलाज और आर्थिक सहायता मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पिछले छह महीनों में 914 स्ट्रोक मरीजों का Rs 4.15 करोड़ की लागत से कैशलेस उपचार किया गया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत सामान्य स्ट्रोक प्रबंधन से लेकर एडवांस इमेजिंग, आईसीयू देखभाल और जटिल उपचार तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

स्ट्रोक, जिसे आमतौर पर 'ब्रेन अटैक' कहा जाता है, तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह रुक जाता है या रक्त वाहिका फट जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और अस्वस्थ जीवनशैली इसके प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्ट्रोक दुनिया में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है, जबकि अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) का कहना है कि समय पर उपचार से मरीज की रिकवरी में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

योजना से मिला उपचार

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, बीते छह महीनों में 914 मरीजों का Rs 4.15 करोड़ की लागत से उपचार किया गया। उपचार किए गए मामलों में एक्यूट स्ट्रोक और एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक की संख्या सबसे अधिक रही। एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के 48 मामलों के इलाज पर Rs 14.27 लाख खर्च किए गए। वहीं, हेमरेजिक स्ट्रोक के मामले अपेक्षाकृत कम रहे, लेकिन प्रति मरीज उपचार लागत अधिक दर्ज की गई।

एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार, कुल खर्च का बड़ा हिस्सा सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी उन्नत जांचों और ट्रेकियोस्टॉमी तथा रक्त चढ़ाने जैसी अतिरिक्त चिकित्सा प्रक्रियाओं पर हुआ। आंकड़े बताते हैं कि जटिल स्ट्रोक के उपचार में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि किसी भी परिवार को आर्थिक चिंता के कारण इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर समय पर उपचार मिले। स्ट्रोक जैसी आपात स्थितियों में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और आर्थिक सहायता इलाज में होने वाली देरी तथा जीवन बचाने के बीच का अंतर साबित हो सकती है।"

विशेषज्ञों ने दी सलाह

मोहंदाई ओसवाल हॉस्पिटल और सोबती न्यूरो सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लुधियाना के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉ. हरमन सोबती ने कहा कि स्ट्रोक एक चिकित्सीय आपात स्थिति है, जिसमें समय पर जांच और उपचार मरीज के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "आधुनिक इमेजिंग, गहन निगरानी और समय पर उपचार से स्ट्रोक मरीजों के उपचार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।" उन्होंने लोगों से चेहरे का टेढ़ा होना, शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी या बोलने में कठिनाई जैसे शुरुआती लक्षणों को पहचानकर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की।

डॉ. सोबती ने कहा कि इस्कीमिक स्ट्रोक उपचार किए गए मामलों में सबसे अधिक है और सीटी स्कैन व एमआरआई जैसी जांचें अब स्ट्रोक प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जटिल मामलों में इलाज का खर्च परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकता है, ऐसे में मुख्यमंत्री सेहत योजना महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि रक्तचाप नियंत्रण, मधुमेह का बेहतर प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर स्ट्रोक के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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