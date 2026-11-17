मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू की राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता, 15 से 30 वर्ष तक के युवा ले सकेंगे हिस्सा; 21 नवंबर से ऑनलाइन राउंड

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युवाओं के लिए ‘पंजाब दा करोड़पति’ क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसके विजेता को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा।

पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए ‘पंजाब दा करोड़पति’ नाम से राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इसमें पंजाब के 23 जिलों के 15 से 30 वर्ष तक के युवा हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता के विजेता को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई, सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित करना है। प्रतियोगिता का पहला ऑनलाइन राउंड 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि ग्रैंड फिनाले 17 दिसंबर को प्रस्तावित है।

यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है, जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से जुड़े मुद्दे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। शिक्षा, रोजगार, खेल और युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीतिक दल अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार इसे युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और उनकी बौद्धिक क्षमता को मंच उपलब्ध कराने के प्रयास के रूप में पेश कर रही है।

सरकार ने वर्ष 2022 में ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां’ की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गांवों और शहरों के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर देना था। सरकार के अनुसार, इस पहल के माध्यम से अब तक करीब 10 लाख खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ा गया है और लगभग 26 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है। अब ‘पंजाब दा करोड़पति’ के जरिए युवाओं को ज्ञान और सामान्य जानकारी के आधार पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने की योजना है।

एक करोड़ के साथ अन्य पुरस्कार भी मिलेंगे प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चार उप-विजेताओं को 10-10 लाख रुपये और लीडरबोर्ड में जगह बनाने वाले आठ अन्य प्रतिभागियों को पांच-पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। इस तरह शीर्ष 13 पुरस्कारों के लिए कुल एक करोड़ 80 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता के अलग-अलग चरणों में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और सम्मान देने की योजना है।

प्रतियोगिता के लिए करीब 50 हजार सवालों का प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। इसमें पंजाब का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और शासन व्यवस्था से जुड़े सवाल शामिल होंगे। इन विषयों को इस तरह रखा गया है कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले युवाओं को पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिल सके।

हर सवाल के चार विकल्प होंगे और प्रतिभागी को जवाब देने के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। प्रतियोगिता में सही जवाब की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि प्रतिभागी अपनी गलतियों को समझ सकें और उनसे सीख सकें। युवाओं के लिए मॉक क्विज की सुविधा भी रखी गई है। इसके जरिए वे वास्तविक प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सवालों के प्रारूप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल को युवाओं को शिक्षा और ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से जोड़ा है। उनका कहना है कि पंजाब के नौजवानों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और कलम से ही समाज का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि युवाओं की मेहनत और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने के अवसर देना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

नौ ऑनलाइन राउंड के बाद होगा ग्रैंड फिनाले ‘पंजाब दा करोड़पति’ प्रतियोगिता के पहले नौ राउंड ऑनलाइन होंगे। पहला राउंड 21 नवंबर को होगा। इसके बाद 23, 25, 27 और 29 नवंबर तथा 1, 3, 5 और 7 दिसंबर को अगले राउंड आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 28 नवंबर तय की गई है।

ऑनलाइन राउंड के बाद प्रत्येक जिले के शीर्ष 10 प्रतिभागी जिला स्तरीय मुकाबले में पहुंचेंगे। इस तरह सभी 23 जिलों से कुल 230 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक जिले का विजेता 17 दिसंबर को होने वाले राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगा। अंतिम मुकाबले में 23 जिलों के विजेता एक करोड़ रुपये के शीर्ष पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

प्रतियोगिता का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया है कि गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं को एक ही मंच पर भाग लेने का अवसर मिले। ऑनलाइन राउंड के जरिए प्रतिभागियों का चयन होगा और इसके बाद जिला स्तर पर मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। मॉक क्विज की सुविधा से युवाओं को प्रतियोगिता की तैयारी और डिजिटल प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी।

सरकार इस पहल को युवाओं से जुड़ी अपनी अन्य योजनाओं के साथ देख रही है। ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां’ के माध्यम से खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जबकि ‘पंजाब दा करोड़पति’ के जरिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को प्रोत्साहित करने की योजना है।