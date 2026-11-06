पंजाब की औद्योगिक नीति में सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर

पंजाब की औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो और समयबद्ध मंजूरियों का वादा करती है। मंच पर 120 से अधिक नियामक मंजूरियां लाने की योजना है, जबकि निवेश लक्ष्य 75 हजार करोड़ रुपये है। लेकिन कसौटी होगी: क्या प्रस्ताव वास्तव में जमीन पर उतरकर उत्पादन और रोजगार बढ़ाएंगे?

पंजाब की औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2026 में निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम और समयबद्ध मंजूरियों पर जोर दिया गया है। इस व्यवस्था का लक्ष्य अलग-अलग सरकारी विभागों से जुड़ी नियामक प्रक्रियाओं को एक मंच पर लाना है, ताकि उद्योग स्थापित करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने वाली कंपनियों को सुविधा मिल सके।

120 से अधिक मंजूरियां आधिकारिक नीति दस्तावेज में 120 से अधिक नियामक मंजूरियों के लिए एक साझा मंच की परिकल्पना की गई है। इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों के पास जाकर प्रक्रियाएं पूरी करने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, ऐसी व्यवस्था का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन कितनी तेजी से निपटाए जाते हैं, तय समयसीमा का पालन होता है या नहीं और मंजूरी की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है।

सिंगल विंडो सिस्टम की सफलता का आकलन केवल इसके गठन से नहीं किया जा सकता। यह देखना होगा कि निवेशकों को मंजूरियां मिलने में कितना समय लगता है और स्वीकृत परियोजनाएं कितनी जल्दी निर्माण तथा उत्पादन के चरण तक पहुंचती हैं।

नीति में पहले से संचालित औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार को भी प्रोत्साहित करने की बात है। कंपनियां नई उत्पादन लाइनें स्थापित करने, मशीनरी को उन्नत करने और बाजार की मांग के अनुसार कारोबार बढ़ाने के अवसर तलाश सकती हैं। इससे नई परियोजनाओं के साथ मौजूदा उद्योगों की क्षमता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

निवेश की चुनौतियां निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए औद्योगिक भूमि, बिजली, पानी, परिवहन संपर्क, वित्तपोषण और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी होगी। अलग-अलग गतिविधियों के लिए आवश्यक मंजूरियां भी परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं।

लघु और मध्यम उद्यमों की तकनीक अपनाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी। बड़े निवेशकों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ने पर औद्योगिक विकास का लाभ व्यापक कारोबारी नेटवर्क तक पहुंच सकता है।

सरकार के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी होगी कि निवेश केवल कुछ जिलों तक सीमित न रहे। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा से देरी और कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याओं की पहचान की जा सकती है।