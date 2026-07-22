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पंजाब के 'बिजनेस क्लास' कार्यक्रम से 20,000 से अधिक छात्र उद्यम शुरू, पहले वर्ष में 90 करोड़ रुपये का कारोबार

By Dakshita Ojha
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पंजाब सरकार के 'बिजनेस क्लास' कार्यक्रम में 20,241 छात्रों ने पहले साल में 90 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस अनिवार्य पाठ्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए तैयार करना है, जिससे वे नौकरी पाने के बजाय रोजगार सृजन करें।

पंजाब के 'बिजनेस क्लास' कार्यक्रम से 20,000 से अधिक छात्र उद्यम शुरू, पहले वर्ष में 90 करोड़ रुपये का कारोबार

पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शुरू किए गए 'बिजनेस क्लास' कार्यक्रम के पहले वर्ष में 20,241 छात्र-उद्यमों ने करीब 90 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। सरकार के अनुसार, कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणामों के बाद इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी स्नातक पाठ्यक्रमों तक विस्तारित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू किए गए 'शिक्षा क्रांति' अभियान के तहत यह दो-क्रेडिट अनिवार्य पाठ्यक्रम 2025-26 में बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बीवोकेशनल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लगभग 95,000 विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था।

सरकार के अनुसार, 25,693 विद्यार्थियों ने अपने व्यवसाय शुरू किए, जबकि 20,241 उद्यम पहले ही वर्ष में लगभग 90 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने में सफल रहे।

बैंस ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि नवाचार करने वाले, उद्यमी और रोजगार सृजित करने वाले युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करना है। उन्होंने कहा कि 'शिक्षा क्रांति' युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार और नए अवसर सृजित करने के लिए तैयार कर रही है।

अगले सत्र से सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में विस्तार

सरकार के मुताबिक यह कार्यक्रम 20 विश्वविद्यालयों, 494 कॉलेजों, 320 आईटीआई और 91 पॉलिटेक्निक सहित कुल 925 संस्थानों में लागू किया गया। पहले वर्ष के परिणामों के आधार पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इसे 2026-27 से बीए, बीएससी समेत सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू करने की सिफारिश की है।

पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को व्यावसायिक अवसरों की पहचान, बाजार विश्लेषण, ग्राहक विकास, मूल्य निर्धारण, डिजिटल उपस्थिति, वित्तीय योजना, संचार और समस्या समाधान जैसे व्यावहारिक उद्यमिता कौशल सिखाए जाते हैं। सरकार ने कहा कि लगभग 57,000 विद्यार्थियों ने पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक व्यावसायिक गतिविधियों में हिस्सा लिया।

विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हुए छात्र उद्यम

सरकार के अनुसार, विद्यार्थियों ने ई-कॉमर्स, फूड सर्विस, डिजिटल कंटेंट, ग्राफिक डिजाइन, कृषि, रिटेल, ब्यूटी, फिटनेस और स्थानीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपने उद्यम शुरू किए।

सरकार द्वारा साझा उदाहरणों में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के एक छात्र का माचा पेय स्टार्टअप, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र का डिजिटल करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ज्वेलरी व्यवसाय, मशरूम उत्पादन इकाई, होम-बेस्ड नेल आर्ट स्टूडियो और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि उच्च शिक्षा में उद्यमिता को शामिल करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक व्यावसायिक कौशल उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य में रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाले उद्यमी बन सकें।

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