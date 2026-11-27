केजरीवाल ने कहा कि महंगाई के बीच मान सरकार महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देकर राहत दे रही है। उनके मुताबिक, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं को तीन महीने के 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये एक साथ दिए जा रहे हैं।

Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal waving to AAP workers during a rally in Moga, Punjab on Thursday.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं से कहा कि वे अपने परिवार के पुरुषों को भी 2027 के विधानसभा चुनाव में आप को वोट देने के लिए तैयार करें। मोगा में पार्टी के स्थापना दिवस पर खुशहाल पंजाब महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस और पार्टी का स्थापना दिवस होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर ही मावां-धीयां सत्कार योजना, मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और तीर्थ यात्रा जारी रहेंगी।

केजरीवाल ने कहा कि महंगाई के बीच मान सरकार महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देकर राहत दे रही है। उनके मुताबिक, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं को तीन महीने के 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये एक साथ दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त मिल गई है। बाकी पात्र महिलाओं को बकाया राशि एक दिसंबर को मिलेगी। इसके बाद सभी लाभार्थियों को हर तीन महीने में नियमित राशि दी जाएगी।

योजना में देरी की वजह देरी पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें पंजाब का खजाना खाली छोड़ गई थीं और उसे भरने में चार साल लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने पैसा रोका, इसलिए राज्य सरकार को अदालत जाना पड़ा।

केजरीवाल ने दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने 2022 के चुनाव में आप की सभी गारंटियां पूरी की हैं। इनमें मुफ्त बिजली, तीर्थ यात्रा, मोहल्ला क्लीनिक, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और सरकारी स्कूलों में सुधार शामिल हैं।

विपक्ष पर आरोप आप संयोजक ने कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने पर वे मावां-धीयां योजना और मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। उन्होंने एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के हवाले से योजना को सरकारी खजाने पर बोझ बताए जाने की बात कही। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने आप सरकार के समय शुरू हुई मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त दवाओं और तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं बंद कर दी हैं।

उन्होंने दावा किया कि मान सरकार ने बिना रिश्वत 70 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने खेतों तक नहरी पानी और खेती के लिए दिन में बिजली पहुंचाने का दावा किया।