पंजाब की महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का वर्ष होगा 2026: मुख्यमंत्री मान

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण, शिक्षा, रोजगार, सिंचाई और नशा विरोधी अभियान की उपलब्धियां गिनाईं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को कहा कि आजादी के 80वें वर्ष में राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने फिरोजपुर के कैंट बोर्ड स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मावां धीयां सतकार योजना के तहत अब तक 65 लाख से अधिक महिलाओं को सम्मान राशि दी जा चुकी है। राज्य सरकार के अनुसार, योजना के तहत 74.59 लाख महिलाएं पंजीकृत हैं और 65.62 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2,274.42 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

महिलाओं के कल्याण पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी जरूरतों के अनुसार राशि खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता मिल रही है। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजना के तहत पंजीकरण कराने और इसका लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी उल्लेख किया। मान के अनुसार, अब तक चार लाख से अधिक श्रद्धालु इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं कर चुके हैं। पंजाब के अलावा हरिद्वार-ऋषिकेश, खाटू श्याम-सालासर बालाजी और मथुरा-वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियां मान ने कहा कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि 882 विद्यार्थियों ने नीट, 361 ने जेईई मेन्स और 64 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद भेजा जा रहा है। वहीं, 15 हजार छात्राओं के लिए स्कूल आने-जाने की बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मान ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत तीन लाख से अधिक मरीजों को 1,100 करोड़ रुपये का कैशलेस इलाज मिल चुका है। राज्य में 1,090 आम आदमी क्लीनिक संचालित हैं, जहां प्रतिदिन करीब 92 हजार लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

सिंचाई और रोजगार पर फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 7,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उनके अनुसार, नहर सिंचाई का दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है और वर्तमान में 60.30 लाख एकड़ क्षेत्र को नहरी पानी मिल रहा है।

रोजगार के मुद्दे पर मान ने कहा कि सरकार ने युवाओं को मेरिट के आधार पर 69 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से पंजाब में 1.83 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे करीब छह लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

नशे के खिलाफ अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार का युद्ध नशे विरुद्ध अभियान 500 दिन पूरे कर चुका है। इस दौरान नशा तस्करी से जुड़े 56,394 मामले दर्ज किए गए और 75 हजार से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि गांव और वार्ड स्तर पर डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और करीब 1.25 लाख स्वयंसेवक नशा मुक्त पंजाब के प्रयासों में भाग ले रहे हैं। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर नशे की तस्करी रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं।

सड़क सुरक्षा और खेलों को बढ़ावा मान ने पंजाब की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि फोर्स ने 25 हजार से अधिक लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया है और 35 हजार से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में सड़क हादसों से होने वाली मृत्यु दर में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

खेलों के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहली बार खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अक्टूबर और नवंबर में जालंधर तथा मोहाली में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले आयोजित होंगे। वहीं, ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा सत्र 5 सितंबर से बठिंडा में शुरू होगा।

स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का योगदान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 1947 के विभाजन का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब को इसके कारण भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी और लाखों परिवारों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा।

मान ने पंजाब की शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहीदों के सपनों के अनुरूप समृद्ध और ‘रंगला पंजाब’ बनाना है।