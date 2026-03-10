पंजाब में महिलाओं के लिए मासिक सहायता योजना का पंजीकरण 13 अप्रैल से शुरू होगा, बोले सीएम मान

विधानसभा में सरकार की योजनाओं, निवेश, रोजगार और विपक्ष की आपत्तियों पर मुख्यमंत्री ने रखा पक्ष

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां योजना’ के लिए पंजीकरण 13 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने इसे परिवारों को सीधी आर्थिक मदद देने वाला कदम बताया और कहा कि इससे महिलाओं को घरेलू खर्चों में सहारा मिलेगा।

विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मान ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनावी घोषणाओं को केवल राजनीतिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें लागू करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, रोजगार, सिंचाई, सड़क और उद्योग जैसे क्षेत्रों में कई फैसले लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए प्रस्तावित मासिक सहायता योजना राज्य की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और परिवारों को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य आम परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है।

मान ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है ताकि जरूरतमंद परिवारों को इलाज में राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि लेहरा गागा, संगरूर, मलेरकोटला, होशियारपुर और कपूरथला में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक 13,765 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षकों तथा प्राचार्यों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों और प्रमुख संस्थानों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर भी ध्यान दे रही है।

रोजगार के मोर्चे पर मान ने कहा कि अब तक 63,943 सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने उद्योग और निवेश का हवाला देते हुए कहा कि लुधियाना में 3,200 करोड़ रुपये की लागत वाली टाटा स्टील परियोजना 20 मार्च को शुरू होने वाली है और इससे रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने पंजाब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट समिट का भी उल्लेख किया, जिसे नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया।

मुख्यमंत्री ने सड़क, नहर, बिजली और राजस्व प्रशासन से जुड़ी पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों के नवीनीकरण का काम चल रहा है और ईजी रजिस्ट्री तथा ईजी जमाबंदी जैसी व्यवस्थाओं के जरिए लोगों को संपत्ति पंजीकरण और रिकॉर्ड संबंधी सेवाएं सरल बनाने का प्रयास किया गया है।