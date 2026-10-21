पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा पंजाब, मोहाली में होंगे फाइनल मुकाबले

मोहाली के मेयर सरबजीत सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर से दो नवंबर तक जालंधर में लीग मैच होंगे। चार और पांच नवंबर को मोहाली में सेमीफाइनल, तीसरे स्थान का मुकाबला और फाइनल खेला जाएगा।

मोहाली के मेयर सरबजीत सिंह ने पंजाब में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन और स्टेडियमों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी।

पंजाब में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट के लीग मुकाबले 27 अक्टूबर से दो नवंबर तक जालंधर में खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल, तीसरे स्थान का मुकाबला और फाइनल चार और पांच नवंबर को मोहाली में होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के नेता और मोहाली के मेयर सरबजीत सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मोहाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरबजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब को पहली बार इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हॉकी सहित अन्य खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी।

टूर्नामेंट में एशिया की छह टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें भारत, बांग्लादेश, जापान, चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। सरबजीत सिंह ने कहा कि इस आयोजन से अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पंजाब की पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। उनके मुताबिक, पूरे टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।

स्टेडियमों के उन्नयन पर खर्च होंगे करीब 25 करोड़ रुपये सरबजीत सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट के आयोजन के लिए स्टेडियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें से 16 करोड़ रुपये जालंधर के स्टेडियमों के नवीनीकरण और उन्नयन पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मोहाली के स्टेडियमों के लिए करीब 8.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा यह निवेश राज्य के खेल ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। जालंधर में लीग मुकाबलों के बाद मोहाली में टूर्नामेंट के निर्णायक मैच खेले जाएंगे। ऐसे में दोनों शहरों के स्टेडियमों को प्रतियोगिता के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

मेयर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट की मेजबानी से युवाओं के बीच हॉकी और अन्य खेलों के प्रति रुचि बढ़ सकती है। उन्होंने पंजाब के लोगों से खिलाड़ियों का समर्थन करने और मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि दर्शकों को प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

'खेड क्रांति' के तहत 40 हजार खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार सरबजीत सिंह ने राज्य सरकार की 'खेड क्रांति' पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। उनके अनुसार, सरकार अब तक करीब 40 हजार खिलाड़ियों को लगभग 135 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि वितरित कर चुकी है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए नए स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। अकेले मोहाली में करीब 32 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। इन स्टेडियमों से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर मिलने की उम्मीद है।

मेयर ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज और परिवारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल मैदानों, प्रशिक्षण सुविधाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने से इस दिशा में मदद मिल सकती है।