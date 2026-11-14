पंजाब में 24.86 लाख बिजली उपभोक्ताओं का ब्याज और जुर्माना माफ

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी, चाहे उनके कनेक्शन चालू हों या बकाया बिल के कारण काट दिए गए हों। कटे हुए कनेक्शन भी मूल बकाया राशि जमा करने के बाद बहाल किए जा सकेंगे।

पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफ होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक, 24.86 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। करीब 2,516 करोड़ रुपये के बकाये में से 518 करोड़ रुपये माफ होंगे।

उपभोक्ताओं को बिल की मूल राशि चुकानी होगी। उन्हें 25 प्रतिशत पहले जमा करना होगा और बाकी 75 प्रतिशत एक साल के भीतर किस्तों में देना होगा। आर्थिक परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं को भुगतान पूरा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है।

कटे कनेक्शन भी जुड़ेंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी, चाहे उनके कनेक्शन चालू हों या बकाया बिल के कारण काट दिए गए हों। कटे हुए कनेक्शन भी मूल बकाया राशि जमा करने के बाद बहाल किए जा सकेंगे।

यह योजना 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर लागू होगी। वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने के बाद लाभ लेने के लिए 45 दिन मिलेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अधिसूचना 14 नवंबर को जारी होगी और इसके बाद योजना लागू हो जाएगी। उन्होंने पात्र उपभोक्ताओं से तय अवधि में लाभ उठाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कई परिवार आर्थिक मुश्किलों के चलते बिजली बिल जमा नहीं कर पाए और उन पर ब्याज तथा जुर्माने का बोझ बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें अतिरिक्त शुल्क के बिना बकाया चुकाने का अवसर देना चाहती है। योजना में लेट पेमेंट सरचार्ज और ब्याज माफ होगा, लेकिन मूल राशि जमा करनी होगी।

बिल और भुगतान की जानकारी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों में पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इनमें कुल बकाया, माफ होने वाले सरचार्ज और ब्याज तथा जमा की जाने वाली मूल राशि का ब्योरा होगा।

सरकार के अनुसार, भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। जरूरी रकम जमा होते ही सिस्टम में संशोधित बकाया अपने आप अपडेट हो जाएगा। यह जानकारी उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भी दिखाई देगी।