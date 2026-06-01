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नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब पहले स्थान पर, सरकार ने शिक्षा सुधारों को बताया वजह

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब सरकार ने दावा किया है कि नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में राज्य ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है। सरकार के अनुसार, पिछले चार वर्षों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण और शैक्षणिक सुधारों के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है।

नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब पहले स्थान पर, सरकार ने शिक्षा सुधारों को बताया वजह

पंजाब सरकार ने सोमवार को दावा किया कि नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में राज्य ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए शिक्षा सुधारों के चलते पंजाब ने यह उपलब्धि हासिल की है।

सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, वर्ष 2016-17 में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 22वें स्थान पर था। इसके बाद 2018-19 में राज्य 26वें और वर्ष 2020 में 27वें स्थान पर पहुंच गया था। सरकार ने कहा कि वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार के गठन के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिनका असर अब राष्ट्रीय रैंकिंग में दिखाई दे रहा है।

बयान में कहा गया है कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।

सरकार ने रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कक्षा तीन के भाषा कौशल में पंजाब के विद्यार्थियों ने 82 प्रतिशत दक्षता हासिल की, जबकि केरल का आंकड़ा 75 प्रतिशत रहा। गणित में पंजाब का प्रदर्शन 78 प्रतिशत और केरल का 70 प्रतिशत बताया गया है। वहीं कक्षा नौ के गणित परिणामों में पंजाब 52 प्रतिशत और केरल 45 प्रतिशत पर रहा।

बयान के अनुसार, राज्य के 99.9 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है और 99 प्रतिशत स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर मौजूद हैं। सरकार ने दावा किया कि 80 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं।

सरकार ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता के मामले में पंजाब का आंकड़ा 80.1 प्रतिशत है, जबकि हरियाणा में यह 50.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार इंटरनेट सुविधा के मामले में पंजाब 88.9 प्रतिशत और हरियाणा 78.9 प्रतिशत पर है।

बयान में कहा गया है कि शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षण पद्धति और विद्यालय प्रबंधन में सुधार हुआ है।

सरकार के अनुसार, सरकारी स्कूलों के 786 विद्यार्थियों ने जेईई मेन और 1,284 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसे सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ने का संकेत बताया गया है।

बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार 13 हजार से अधिक नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ की भर्ती कर चुकी है। साथ ही लगभग तीन लाख विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी दक्षता बढ़ाने का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

सरकार ने बताया कि राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल तकनीक और उन्नत शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बयान के अनुसार, सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर सुविधाओं और डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक पहुंच मिल रही है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है।

पंजाब सरकार ने इस उपलब्धि को शिक्षा क्षेत्र में किए गए निवेश, प्रशासनिक सुधारों और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों का परिणाम बताया है।

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