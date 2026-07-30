नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने के लिए पंजाब मानसिक स्वास्थ्य फेलोशिप का करेगा विस्तार

राज्य सरकार अगस्त में लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के दूसरे बैच के लिए आवेदन शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य सभी जिलों में पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।

पंजाब सरकार के लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के फेलो राज्यभर में नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

पंजाब सरकार नशा मुक्ति अभियान के तहत मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए अपने लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एलएमएचपी) का विस्तार करने जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार, कार्यक्रम के दूसरे बैच के लिए अगस्त की शुरुआत में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिससे राज्य के सभी 23 जिलों में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का नेटवर्क तैयार किया जा सके।

फरवरी 2026 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाले 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उपचार, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है।

वर्तमान में पहले बैच के 13 फेलो राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों, नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास संस्थानों में कार्यरत हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं पर फोकस सरकार के अनुसार, दूसरे बैच में 10 फेलो और सात सीनियर एसोसिएट शामिल किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को मनोसामाजिक हस्तक्षेप, पुनरावृत्ति रोकथाम, कार्यक्रम प्रबंधन, सामुदायिक पुनर्वास और नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण में मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम में मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों के पेशेवर शामिल किए जाते हैं।

फेलो जिला अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों और उनके परिवारों के साथ काम करते हैं। वे उपचार से जुड़े लोगों को परामर्श, पुनर्वास, फॉलो-अप देखभाल और सामुदायिक सहयोग उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य विभाग की सहायता करते हैं। इसके साथ ही नशे से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

नशे के खिलाफ अभियान में स्वास्थ्य व्यवस्था की भूमिका राज्य सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम नशे की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती मानते हुए तैयार किया गया है। इसी उद्देश्य से फेलो स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मिलकर सेवा वितरण को बेहतर बनाने, पुनर्वास प्रणाली को मजबूत करने और जिला स्तर पर बेहतर कार्यप्रणालियों को लागू करने में सहयोग कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपचार, रोकथाम और पुनर्वास को समान महत्व देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किए बिना नशा मुक्ति अभियान को स्थायी सफलता नहीं मिल सकती।