एआई, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से रोड सेफ्टी सिस्टम मजबूत करेगा पंजाब का एसएसएफ

सड़क सुरक्षा बल के दूसरे चरण में करीब 6,000 किलोमीटर सड़कों तक कवरेज बढ़ाने और एआई, ड्रोन, सैटेलाइट डेटा व जियोस्पेशियल तकनीक के इस्तेमाल की योजना

SSF कर्मियों को दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

पंजाब का सड़क सुरक्षा बल (एसएसएफ) सड़क दुर्घटनाओं पर प्रतिक्रिया और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशियल डेटा को अपने संचालन में शामिल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए बल ने एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया है, जिसे 3डी पुलिसिंग मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पंजाब पुलिस के अनुसार, फरवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच एसएसएफ की टीमों ने 43,983 सड़क दुर्घटनाओं में पहुंचकर 47,386 लोगों की मदद की। इनमें 19,973 लोगों को दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि 27,413 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के अनुसार, एसएसएफ की निगरानी वाले चुनिंदा हाईवे मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 45 से 48 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इन मार्गों पर मौतों की संख्या 2023 में 1,955 से घटकर 2024 में 1,016 रह गई।

एसएसएफ का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 जनवरी 2024 को जालंधर में किया था। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से एक अलग हाईवे पेट्रोल बल का गठन किया गया था।

दुर्घटना प्रतिक्रिया पर विशेष जोर नियमित पुलिस व्यवस्था से अलग, एसएसएफ कर्मियों को सामान्य कानून-व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाता। उनका मुख्य दायित्व हाईवे पेट्रोलिंग, सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया और दुर्घटना पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराना है।

एसएसएफ में 1,600 से अधिक प्रशिक्षित कर्मी और 144 हाईटेक वाहन हैं। इनमें करीब 28 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हैं। बल की टीमें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के करीब 4,100 किलोमीटर हिस्से में तैनात हैं। इन्हें लगभग 30 किलोमीटर के अंतराल पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है।

एसएसएफ ‘प्लैटिनम 10 मिनट’ मॉडल के तहत दुर्घटना पीड़ितों तक छह से आठ मिनट में पहुंचने का लक्ष्य रखता है। इसके वाहनों में स्पीड गन, ब्रीथ एनालाइजर, ई-चालान मशीन, डैश कैम और प्राथमिक उपचार किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एसडीजीपी (ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी) अमरदीप सिंह राय ने कहा कि एसएसएफ कर्मियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया, प्राथमिक उपचार और क्रैश इन्वेस्टिगेशन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बल के कर्मियों को वीआईपी ड्यूटी या नियमित कानून-व्यवस्था के काम में लगाने के बजाय सड़क सुरक्षा पर केंद्रित रखा गया है।

दूसरे चरण में एसएसएफ का सड़क कवरेज करीब 6,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। वहीं, ‘विजन एसएसएफ-2047’ के तहत सैटेलाइट डेटा, एआई, ड्रोन और जियोस्पेशियल तकनीक को सड़क सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित 3डी पुलिसिंग मॉडल के जरिए वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी, संभावित जोखिमों की पहचान, यातायात प्रबंधन और पुलिस की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस घटना मानचित्रण, यातायात जाम के पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के लिए सैटेलाइट संचार और जियोस्पेशियल डेटा के इस्तेमाल की भी योजना बना रही है।

एसएसएफ के तकनीकी ढांचे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है, जिसमें एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर और रियल-टाइम एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन आधारित प्रवर्तन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मोबाइल इंटरसेप्टर भी यातायात प्रबंधन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

राज्य ने सड़क सुरक्षा के लिए 7E फ्रेमवर्क भी अपनाया है, जिसमें इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमरजेंसी केयर, एंगेजमेंट और इवैल्यूएशन शामिल हैं।

पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर (पीआरएसटीआरसी) सड़क सुरक्षा से जुड़े शोध, प्रशिक्षण और परामर्श का काम करता है। केंद्र आईआईटी, एनआईटी, प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, जीएनडीईसी लुधियाना और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर सहित विभिन्न संस्थानों के साथ शोध और प्रशिक्षण गतिविधियों पर काम कर रहा है।

पंजाब पुलिस के अनुसार, एसएसएफ की टीमों ने चोरी के वाहनों और मादक पदार्थों की बरामदगी में भी सहायता की है। इसके अलावा टीमों ने आत्महत्या की कोशिशों को रोकने, स्कूली बच्चों की सहायता करने और देर रात यात्रा करने वाली महिलाओं तथा पर्यटकों की मदद करने के मामलों में भी हस्तक्षेप किया है।