पंजाब में हड्डी और जोड़ संबंधी बीमारियों के इलाज की मांग बढ़ी, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत Rs 84 करोड़ खर्च

पंजाब में हड्डी, जोड़ और ट्रॉमा से जुड़ी बीमारियों के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक ऑर्थोपेडिक उपचारों पर Rs 84 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है, जबकि 45 लाख से अधिक लोग योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं।

पंजाब में हड्डियों, जोड़ों और दुर्घटनाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के आंकड़ों के अनुसार, ऑर्थोपेडिक उपचार राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे हैं।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत अब तक हड्डी, जोड़ और ट्रॉमा से संबंधित उपचारों पर Rs 84 करोड़ से अधिक खर्च किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ती सर्जिकल जरूरतों और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सेवाओं तक बढ़ी पहुंच को दर्शाता है।

घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हे की सर्जरी के मामले अधिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत सबसे अधिक घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) किए गए हैं। इसके बाद कूल्हे की सर्जरी और प्लेट, नेल्स तथा अन्य इम्प्लांट्स के माध्यम से फ्रैक्चर फिक्सेशन के मामलों की संख्या रही है।

ये उपचार अब जिला अस्पतालों और बड़े सरकारी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा के तहत नियमित रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक 45 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। लुधियाना में 4.8 लाख से अधिक और पटियाला में करीब 4.1 लाख लाभार्थी योजना के तहत दर्ज किए गए हैं।

उम्र बढ़ने के साथ बढ़ रही जोड़ संबंधी समस्याएं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ऑर्थोपेडिक मामलों में वृद्धि जनस्वास्थ्य में हो रहे व्यापक बदलावों की ओर भी संकेत करती है। विशेष रूप से वृद्ध आबादी में जोड़ों के घिसाव, लगातार दर्द और चलने-फिरने में दिक्कत जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल रही हैं।

सरकारी अस्पतालों में घुटनों और कूल्हों की खराबी, पुराना जोड़ दर्द और गतिशीलता में कमी से जूझ रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑर्थोपेडिक उपचारों में अक्सर महंगे इम्प्लांट्स, लंबी चिकित्सा प्रक्रिया और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।

राजपुरा निवासी को मिला कैशलेस उपचार राजपुरा के निकट खेड़ा गज्जू निवासी 43 वर्षीय गुलशन तनेजा का मामला योजना के लाभार्थियों में शामिल है। फैक्ट्री में काम के दौरान हुए एक हादसे के बाद उन्हें घुटने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा।

रिलीज के अनुसार, दर्द, सूजन और जकड़न के कारण उनके लिए चलना-फिरना मुश्किल हो गया था। उन्हें 6 मई को राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में भर्ती कराया गया और अगले दिन लिगामेंट टियर का उपचार किया गया।

डॉक्टरों ने गंभीर जोड़ दर्द, सूजन, अस्थिरता और वजन सहने में कठिनाई जैसे लक्षण दर्ज किए। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उन्हें Rs 86,750 का उपचार पूरी तरह कैशलेस उपलब्ध कराया गया। 12 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

गुलशन तनेजा ने कहा, “मैं अब धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। सेहत कार्ड का शुक्रिया कि मुझे अपने इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। यह योजना हमारे जैसे परिवारों के जेब से होने वाले ख़र्च को कम कर रही है और महँगे इलाज को सुलभ बना रही है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ते बोझ का किया उल्लेख पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ऑर्थोपेडिक बीमारियों का बोझ लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे पंजाब में सुलभ और किफायती सर्जिकल देखभाल को और मज़बूत करने की आवश्यकता सामने आई है।”

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सरकार हजारों मरीजों को कैशलेस घुटना, कूल्हा और ट्रॉमा उपचार उपलब्ध करवा रही है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो रहा है और मरीजों की गतिशीलता, रिकवरी तथा जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो रही है।