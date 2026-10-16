पंजाब में 20.64 करोड़ की दवाएं जब्त, 520 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित

पंजाब में नशे के लिए दवाओं के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन पर 20.64 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गईं। अप्रैल 2025 से सितंबर 2026 तक 16,788 निरीक्षण हुए। इस दौरान 520 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित और 22 के रद्द किए गए।

पंजाब सरकार के मुताबिक, राज्य में नशे के लिए दवाओं के दुरुपयोग और दवा कानूनों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 20.64 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गई हैं। एक अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग विंग ने 16,788 निरीक्षण किए। इस अवधि में 520 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित और 22 के लाइसेंस रद्द किए गए।

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के उल्लंघन के मामलों में की गई। जिन 214 लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली फर्मों से दवाएं जब्त की गईं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के निर्देश पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं।

जांच और अदालती कार्रवाई सरकार के अनुसार, समीक्षा अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 54 मामले अदालतों में दर्ज किए गए। इनमें से 35 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया। राज्य की जिला अदालतों में 650 मामले लंबित हैं।

पंजाब सरकार ने राज्य में बिक्री के लिए आठ तरह के ड्रग फॉर्मूलेशन के स्टॉक पर भी रोक लगाई है। सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी के जरिए दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियमों की कमी पर चिंता जताई है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने भी उठाया गया है।

प्रीगैब्लिन पर नए नियम दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने प्रीगैब्लिन को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल एच1 में शामिल किया है। 13 मई 2026 को जारी अधिसूचना जीएसआर 377(ई) के तहत यह बदलाव किया गया है और नियम 12 नवंबर 2026 से लागू होगा। पंजाब सरकार के अनुसार, इससे पहले प्रीगैब्लिन को संबंधित कानून या नियमों की किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने इस दवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र से नियामक कदम उठाने की मांग की थी।

पंजाब सरकार ने दवाओं की ऊंची कीमतों और एक ही सक्रिय औषधीय घटक या साल्ट वाली दवाओं के अलग-अलग कंपनियों के उत्पादों की कीमतों में अंतर का मुद्दा भी उठाया है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और निर्देशों से पहले केंद्र ने इस विषय पर कदम नहीं उठाए थे।