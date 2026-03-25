पंजाब की सेहत योजना के तहत 1 साल की बच्ची को मिला समय पर इलाज

सरकार का कहना है कि योजना के तहत नकदरहित इलाज से नवजात और छोटे बच्चों के उपचार में आर्थिक देरी कम हो रही है

पंजाब सरकार ने श्री मुक्तसर साहिब की एक वर्षीय बच्ची के इलाज के मामले को मुख्यमंत्री सेहत योजना के असर के तौर पर सामने रखा है। सरकार के मुताबिक निमोनिया से पीड़ित बच्ची ख्वाहिश को तत्काल चिकित्सा की जरूरत थी और सेहत कार्ड होने के कारण उसका इलाज बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत शुरू हो सका।

सरकारी जानकारी के अनुसार बच्ची को श्री मुक्तसर साहिब के दीप अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना किसी वित्तीय औपचारिकता का इंतजार किए उपचार शुरू कर दिया। सरकार का कहना है कि पहले ऐसे मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले पैसे जुटाने, दस्तावेज पूरे करने या मंजूरी का इंतजार करने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य यही है कि इलाज आर्थिक या प्रशासनिक वजहों से न रुके। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सेहत योजना यह सुनिश्चित करती है कि इलाज वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं के कारण विलंबित न हो। ऐसे मामलों में, जहां छोटे बच्चे को तत्काल उपचार की जरूरत हो, थोड़ी सी देरी भी गंभीर परिणाम ला सकती है। यह योजना उस जोखिम को काफी हद तक कम करती है।”

सरकार ने यह भी कहा है कि संगरूर और मानसा जैसे जिलों से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां नवजात और छोटे बच्चों को कम वजन, विशेष निगरानी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों में इलाज मिल रहा है। हालांकि, सरकार ने इन मामलों के विस्तृत आंकड़े साझा नहीं किए, लेकिन उसका कहना है कि योजना के कारण परिवारों के लिए इलाज तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल हुई है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रति परिवार सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलती है। राज्य सरकार के अनुसार अब तक 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पताल और 2,300 से ज्यादा मेडिकल पैकेज उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य योजनाओं की सबसे बड़ी चुनौती अक्सर यही रहती है कि मरीज को जरूरत के समय अस्पताल में बिना देरी दाखिला और इलाज मिल पाए। खासकर बच्चों और नवजातों के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे अहम होते हैं। ऐसे में नकदरहित इलाज की व्यवस्था उन परिवारों के लिए राहत बन सकती है, जो अचानक बड़े खर्च का सामना नहीं कर पाते।

पंजाब सरकार पिछले कुछ समय से इस योजना के दायरे और इस्तेमाल को प्रमुखता से सामने रख रही है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इलाज की शुरुआत परिवार की तत्काल भुगतान क्षमता पर निर्भर न रहे। इसी उद्देश्य से लोगों को नामित केंद्रों पर सेहत कार्ड बनवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

फिलहाल, श्री मुक्तसर साहिब का यह मामला सरकार के लिए इस बात का उदाहरण है कि योजना के तहत अस्पतालों में समय पर इलाज कैसे शुरू हो सकता है। आने वाले समय में इस योजना की प्रभावशीलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि कितने परिवार इससे वास्तव में लाभान्वित होते हैं, अस्पताल नेटवर्क कितना सक्रिय रहता है और मरीजों का खर्च कितना कम होता है।