पंजाब में पराली जलाने के मामले घटे, मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी जारी

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 2022 के 49,922 से 2025 में 5,114 रह गईं, जबकि मध्य प्रदेश में संख्या बढ़कर 17,067 पहुंची। मशीन सब्सिडी, साझा उपकरण और पराली बाजार की भूमिका दिखाती है; बताती है कि किसानों को समय पर मदद और जुर्माने से अधिक क्यों जरूरी है।

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 2022 के 49,922 मामलों से घटकर 2025 में 5,114 रह गईं। राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक 474 मामले दर्ज हुए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के CREAMS बुलेटिन के मुताबिक, 15 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 के बीच सात राज्यों में पराली जलाने की 287 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें मध्य प्रदेश में 118, पंजाब में 88 और उत्तर प्रदेश में 65 मामले सामने आए।

दोनों राज्यों के आंकड़े मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़े हैं। वहां 2021 में 8,160 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2022 में 11,737, 2023 में 12,500 और 2024 में 16,360 हो गईं। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 17,067 पहुंच गई। छह राज्यों में कुल 33,028 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में थीं। उत्तर प्रदेश में 7,290 और पंजाब में 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के मुताबिक, 2026 के सीजन में किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन की 21,155 मशीनें खरीदी हैं।

सब्सिडी और नए विकल्प राज्य में व्यक्तिगत किसानों को कृषि मशीनों पर 50 फीसदी से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और पंचायतें 80 फीसदी तक सब्सिडी ले सकती हैं। सरकार ने 2026-27 के लिए पराली प्रबंधन की 600 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई है। इसमें मशीनों की उपलब्धता, तकनीकी मदद और फसल अवशेषों के दूसरे इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर है।

साझा मशीन केंद्र उन किसानों की मदद कर सकते हैं, जो महंगे उपकरण खुद नहीं खरीद सकते। कुछ किसान पराली को बायोगैस और बायो-सीएनजी परियोजनाओं के लिए भी बेच रहे हैं। हालांकि इससे होने वाली आमदनी पराली की मात्रा, ढुलाई के खर्च और खरीदारों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने में कमी लाने के लिए सिर्फ जुर्माने और कार्रवाई पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। किसानों को बुवाई से पहले समय पर मशीनें मिलना, पराली हटाने और ढुलाई का खर्च घटाना और अवशेषों के लिए भरोसेमंद बाजार बनाना भी जरूरी है। अलग-अलग राज्यों के नतीजों की तुलना करते समय निगरानी की सीमाओं और खेती की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।