पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं घटीं, सिंचाई के लिए दो परियोजनाओं को मंजूरी

पंजाब सरकार के मुताबिक पराली जलाने की घटनाएं 2020 के 83,002 से घटकर मौजूदा सीजन में 4,657 रह गईं। 100.65 करोड़ रुपये की दो सिंचाई परियोजनाएं 90,686 एकड़ भूमि तक नहरी पानी पहुंचाएंगी। जानिए प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी, मशीनों की भूमिका और भूजल निर्भरता घटाने की योजना। कितना असर?

पंजाब सरकार ने इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 95 फीसदी कमी आने की जानकारी दी है। साथ ही, 100.65 करोड़ रुपये की दो नहरी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार, इनसे 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक नहरी पानी पहुंचेगा।

आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्रीम्स प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के 2020 में 83,002 मामले दर्ज हुए थे। यह संख्या 2025 में 5,114 और मौजूदा सीजन में अब तक 4,657 रही। उनके अनुसार, 2022 से किसानों, पंचायतों और अन्य संस्थाओं को 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर दी गई हैं। इनमें 25,917 मशीनें इसी साल दी गईं।

दिल्ली के प्रदूषण पर आरोप सफर और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक, आठ नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 7.8 फीसदी और नौ नवंबर को पांच फीसदी थी। सीजन में इसका औसत योगदान चार से पांच फीसदी रहा, दो दिनों को छोड़कर। अरोड़ा ने भाजपा पर पंजाब के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया और बिना शर्त माफी मांगने को कहा।

अरोड़ा ने बताया कि 83 औद्योगिक बॉयलर पराली से चल रहे हैं और 16 लगाए जा रहे हैं। पराली से पेलेट बनाने की 78 परियोजनाएं चालू हैं, जबकि 69 पर काम जारी है।

नहरी पानी का विस्तार जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि 64.11 करोड़ रुपये से 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग होगी। इससे इसकी जल वहन क्षमता 154.50 से बढ़कर 248.69 क्यूसेक होगी। परियोजना से फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के 80 गांवों में 69,967 एकड़ कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

दूसरी परियोजना 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है। इससे पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ जमीन तक पहली बार नहरी पानी पहुंचेगा। पानी पाइपलाइन से खेतों तक ले जाया जाएगा।

गोयल ने कहा कि भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली में प्रति एक हजार एकड़ पानी का आवंटन 2.04 से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक किया गया है। राज्य ने नहरी ढांचे पर 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए, 14,000 किलोमीटर खालों का निर्माण और 19,000 से अधिक खालों की बहाली की है। सरकार के मुताबिक, नहरी पानी बढ़ने से ट्यूबवेल पर निर्भरता और भूजल का दोहन घटेगा।