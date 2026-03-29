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गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने ईंधन और डीएपी की निर्बाध आपूर्ति की मांग उठाई

Mar 29, 2026 05:09 pm ISTShivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
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राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले हफ्तों में कटाई, खरीद और अनाज ढुलाई तेज होने के साथ पेट्रोल, डीजल और डीएपी की नियमित उपलब्धता जरूरी होगी

गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने ईंधन और डीएपी की निर्बाध आपूर्ति की मांग उठाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को केंद्र सरकार से गेहूं कटाई सीजन से पहले पेट्रोल, डीजल और डीएपी खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे को तत्काल कमी के बजाय कृषि लॉजिस्टिक्स, खरीद व्यवस्था और राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से जुड़ा विषय बताया।

चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि राज्य में इस साल करीब 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की संभावना है। उनके मुताबिक कटाई और अनाज की ढुलाई के दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, हार्वेस्टर और ट्रक इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ईंधन की नियमित उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर आपूर्ति बनी रहने से कटाई, मंडियों तक पहुंच और खरीद प्रक्रिया बिना रुकावट चल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य में फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि पंजाब में इस समय लगभग 12 से 14 दिनों का पेट्रोल और डीजल स्टॉक तथा करीब छह दिनों का एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है, जिसे उन्होंने सामान्य स्तर के अनुरूप बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराहट में खरीदारी या जमाखोरी न करें, क्योंकि आपूर्ति जारी है और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है।

मान ने कहा कि राज्य सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक एलपीजी रीफिल के 71,000 अनुरोध मिले थे, जिनमें से 69,000 की डिलीवरी की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि 1,497 स्थानों पर जांच की गई और 301 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल से जुड़ी शिकायतों के लिए 0172-3321001 हेल्पलाइन शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब की राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति में भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य अपने गोदामों में उपलब्ध 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं के अलावा इस वर्ष संभावित 140 लाख मीट्रिक टन नई फसल के साथ राष्ट्रीय जरूरतों में योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब 181 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 139 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है, इसलिए फसल चक्र के इस अहम दौर में आपूर्ति शृंखला सुचारु रहना जरूरी है।

मान ने अगली फसल के लिए खाद उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 1 जून से धान की बुवाई शुरू होनी है, इसलिए डीएपी खाद की नियमित आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी रीफिल की प्रतीक्षा अवधि 45 दिनों से घटाकर 25 दिन करने का सुझाव भी दिया, ताकि यह शहरी क्षेत्रों के बराबर हो सके।

केंद्र की ओर से भी हाल में राज्यों के साथ हुई समीक्षा में ईंधन, एलपीजी और आवश्यक आपूर्ति शृंखलाओं को स्थिर बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और कृषि सीजन से पहले खाद वितरण की अग्रिम तैयारी पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में पंजाब की मांग को आने वाले कटाई और खरीद सीजन की जरूरतों से जुड़ा व्यावहारिक आग्रह माना जा रहा है।

पंजाब देश के प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में कटाई, परिवहन या खरीद व्यवस्था में किसी भी तरह की रुकावट का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक खाद्य आपूर्ति प्रबंधन पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ध्यान इस बात पर रहेगा कि गेहूं कटाई और उसके बाद की ढुलाई बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सके।

Shivani Navin Vahalia Pareek

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Shivani Navin Vahalia Pareek
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