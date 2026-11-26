मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत करके देश का पेट भरते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली पंजाब की तरक्की और के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पेराई सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का भाव बढ़ाकर 431 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के मुताबिक, यह देश में सबसे अधिक भाव है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की शुगर मिलें 25 नवंबर 2026 से कामकाज शुरू करेंगी।

मान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में उन्होंने कहा कि भाव में बढ़ोतरी से राज्य के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी।

किसानों को बेहतर भाव मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत करके देश का पेट भरते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली पंजाब की तरक्की और के लिए जरूरी है।

मान ने कहा, “किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और पंजाब की समग्र प्रगति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए किसानों का समृद्ध होना बहुत जरूरी है।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उपज का लाभकारी भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने 431 रुपये प्रति क्विंटल के भाव को देश में सबसे अधिक बताया है। हालांकि, जारी जानकारी में पिछले पेराई सीजन का भाव नहीं बताया गया है। इसलिए इस बार हुई बढ़ोतरी की तुलना पुराने भाव से नहीं की जा सकती। सरकार ने यह भी नहीं बताया कि बढ़े हुए भाव से किसानों को कुल कितनी अतिरिक्त रकम मिलेगी।

मिलों में पेराई शुरू मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नवंबर से शुगर मिलों का संचालन शुरू होने से किसानों को गन्ना समय पर और आसानी से मिलों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसान समुदाय का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसान हित में फैसले ले रही है।

मान ने कृषि उपज का लाभकारी मूल्य तय करने और किसानों को हर संभव सहायता देने को पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया। हालांकि, जारी बयान में अलग-अलग मिलों के संचालन का कार्यक्रम, गन्ने की खरीद की व्यवस्था या किसानों को भुगतान की समयसीमा की जानकारी नहीं दी गई है।