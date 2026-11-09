पंजाब में 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों का महंगाई भत्ता 40% बढ़ा, 1,007 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित

दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लिए दो फैसले घोषित किए: 6,507 पीआईसीटीईएस कंप्यूटर शिक्षकों का महंगाई भत्ता 181% से बढ़ाकर 221% किया गया, जबकि समग्र शिक्षा के 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होंगी। हालांकि, लागू होने की तारीख और वेतन लाभों का विवरण सामने नहीं आया।

पंजाब सरकार ने 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों का महंगाई भत्ता 40 प्रतिशत बढ़ाने और समग्र शिक्षा के तहत काम कर रहे 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सात नवंबर को इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को ये लाभ देने की घोषणा की है।

सरकार के अनुसार, पीआईसीटीईएस के तहत कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों का महंगाई भत्ता 181 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

हालांकि, सरकार की ओर से जारी जानकारी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को लागू करने की तारीख नहीं बताई गई है।

गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मुख्यमंत्री मान ने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं भी नियमित कर दी गई हैं।

राज्य सरकार ने नियमित किए गए कर्मचारियों को वेतन संबंधी लाभ देने का भी फैसला किया है। हालांकि, जारी बयान में इन लाभों की प्रकृति, गणना या उन्हें दिए जाने की समय-सीमा के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन लाभों के तहत वेतन के किन घटकों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्मचारियों के हित पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को उनके हक के सभी लाभ मिलें।

घोषणाओं में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के दो अलग-अलग समूह शामिल हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पीआईसीटीईएस के कंप्यूटर शिक्षकों के लिए है, जबकि सेवाएं नियमित करने का फैसला समग्र शिक्षा के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार ने दोनों फैसलों को दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों के लिए घोषित लाभों के रूप में पेश किया है।

नियमित किए गए कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन संबंधी लाभों का पूरा विवरण भी सामने नहीं आया है। बयान में इन फैसलों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं दी गई है।