नशे के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए पंजाब पुलिस को मिलेंगे 117 वाहन

पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई मजबूत करने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीएसपी के लिए 117 नए वाहनों को मंजूरी देने की घोषणा की।

पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) के लिए 117 नए वाहनों को मंजूरी देने की घोषणा की। फिल्लौर स्थित पंजाब पुलिस अकादमी में अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बिना राजनीतिक दखल के सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की।

मान ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार आपूर्ति और मांग, दोनों पक्षों पर काम कर रही है। उनके मुताबिक, तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को केवल अपराधी मानने के बजाय उपचार, देखभाल और दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं, नशे से मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कार्रवाई और जनभागीदारी मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे बिना डर के अधिकारियों के साथ विश्वसनीय जानकारी साझा करें और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। सरकार उन अधिकारियों के साथ खड़ी रहेगी, जो पेशेवर तरीके से और जनहित में काम करेंगे।

मान ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नशे की बिक्री के बावजूद पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र से अंतरराष्ट्रीय सीमा और गुजरात के रास्ते आने वाले नशे पर रोक लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई को साझा जिम्मेदारी बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया।

खेल और शिक्षा पर जोर मान ने कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। उनके अनुसार, खेलों से अनुशासन, टीम भावना और लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ता है। उन्होंने ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां’ पहल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अलग-अलग पीढ़ियों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों से खेल मैदानों को सकारात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाने की अपील की।

मानसा में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गहन जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में किसी साजिश की पुष्टि होने पर उसका पर्दाफाश किया जाएगा।