दो साल में सांझ राहत केंद्रों ने 1,069 मामले दर्ज किए: पंजाब पुलिस

पंजाब पुलिस के सांझ राहत केंद्रों ने पिछले दो वर्षों में 1,069 मामलों की दस्तावेजीकरण और महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी सहायता, और पुनर्वास जैसी सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मॉडल महिला सुरक्षा के लिए एक जन-केंद्रित पहल को दर्शाता है।

पंजाब पुलिस ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए शुरू किए गए सांझ राहत केंद्र पिछले दो वर्षों में एक कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं। पुलिस के अनुसार, इन केंद्रों ने अब तक 1,656 मामलों की स्क्रीनिंग की है और 1,069 मामलों को दर्ज कर संकटग्रस्त महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी सहायता, पुलिस सहयोग और पुनर्वास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

पंजाब पुलिस के मुताबिक वर्तमान में मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना और जालंधर में चार सांझ राहत केंद्र संचालित हो रहे हैं। शुरुआत में प्रत्येक केंद्र पर दो प्रशिक्षित काउंसलर तैनात किए गए थे, जबकि समय के साथ इस पहल से अधिक काउंसलर जुड़े हैं ताकि जरूरतमंद महिलाओं को व्यापक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने कहा कि ये केंद्र महिलाओं को मानसिक आघात से उबरने और सम्मान के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें विश्वास और सहयोग पर आधारित जन-केंद्रित पुलिसिंग के प्रति पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

सहायता के उदाहरण डीजीपी ने बताया कि सांझ राहत केंद्रों के माध्यम से कई मामलों में समय पर हस्तक्षेप कर महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्होंने मोहाली की एक महिला का उदाहरण दिया, जिसने पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और उसकी हत्या करवाने की धमकी दे रहा है। पुलिस के अनुसार, महिला का एक पुराना मामला पहले से एसएएस नगर पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज था।

उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद सांझ राहत केंद्र की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की, उसके लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की और उसे उसके मायके पहुंचाया, जहां वह सुरक्षित माहौल में रह सकी।

एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए डीजीपी ने बताया कि अकेले रह रही एक महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी। सांझ राहत केंद्र की टीम ने उसकी काउंसलिंग कर इलाज के लिए तैयार किया, पीजीआई में भर्ती कराने में सहयोग किया और करीब दो महीने तक उसके उपचार के लिए समन्वय बनाए रखा।

पुलिस के अनुसार, इलाज के दौरान महिला का गर्भपात हो गया था। इस दौरान टीम ने लगातार भावनात्मक सहयोग और काउंसलिंग उपलब्ध कराई। स्वस्थ होने के बाद उसे रोजगार दिलाने और परिवार से दोबारा जोड़ने में भी सहायता की गई ताकि वह सामान्य जीवन शुरू कर सके।

जागरूकता अभियान पंजाब पुलिस ने कहा कि सांझ राहत केंद्र महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यापक पहलों का हिस्सा हैं। विभाग के अनुसार, जागृति कार्यक्रम के तहत पिछले लगभग दो वर्षों में पंजाब पुलिस की महिला मित्रों ने 12,482 स्कूलों में पहुंचकर 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के 11,75,010 बच्चों को विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। इसी अवधि में 76,299 प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अन्य स्कूल कर्मचारियों को भी संवेदनशीलता कार्यक्रमों में शामिल किया गया।

पुलिस ने बताया कि वूमेन हेल्प डेस्क पहल के तहत पिछले पांच वर्षों में 69,329 जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण, बाल विवाह निषेध कानून, किशोर न्याय अधिनियम, नशा मुक्ति और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषय शामिल रहे।