छह महीने में विदेश से 17 गैंगस्टरों को वापस लाई पंजाब पुलिस: हरपाल चीमा

पंजाब सरकार के छह महीने के गैंगस्टर विरोधी अभियान में 1.61 लाख से अधिक छापे, करीब 2,162 घोषित अपराधी गिरफ्तार

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और विदेशों से 17 गैंगस्टरों को वापस लाने की जानकारी साझा की।

पंजाब पुलिस ने छह महीने में विदेशों से 17 गैंगस्टरों को वापस लाया है। इस दौरान 1.61 लाख से अधिक छापे मारे गए और करीब 2,162 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नौ नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े साझा किए। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार ने गैंगस्टरों के खिलाफ ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान चलाया है और अपराधियों को दुनिया के किसी भी हिस्से से वापस लाकर कानून के सामने खड़ा किया जाएगा।

चीमा के मुताबिक, 20 जनवरी से सात नवंबर 2026 के बीच पंजाब पुलिस ने 1,61,266 छापे मारे। इस अवधि में लगभग 2,162 भगोड़ों को गिरफ्तार किया गया। मंत्री ने कहा कि सात नवंबर को गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी को इथियोपिया से वापस लाना पुलिस की ताजा कामयाबी है। उस पर पांच लाख रुपये का इनाम था और उसके खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

विदेश से गैंगस्टरों की वापसी चीमा ने बताया कि अफरीदी ने उत्तर प्रदेश से कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद वह संयुक्त अरब अमीरात और फिर इथियोपिया चला गया। पंजाब पुलिस ने उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित कर उसे भारत वापस लाया, ताकि वह कानून का सामना कर सके।

मंत्री ने विदेशों से वापस लाए गए अन्य गैंगस्टरों के नाम भी गिनाए। इनमें हांगकांग से रमनजीत सिंह रोमी, मालदीव से अमृत सिंह, जर्मनी से प्रभप्रीत सिंह, यूएई से परमिंदर सिंह पिंडी, इंडोनेशिया से सज्जन महेश और सुखदेव कुमार मनीष बैदी, मलेशिया से अजय सिंह, पवनदीप सिंह और जसप्रीत सिंह तथा कनाडा से करमबीर सिंह देओल शामिल हैं।

चीमा ने कहा कि इन कार्रवाइयों से पता चलता है कि पंजाब पुलिस देश की सीमाओं के बाहर भी अपराधियों का पीछा करने में सक्षम है। उनके अनुसार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया और पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पुराने शासन पर लगाए आरोप चीमा ने आरोप लगाया कि अफरीदी पंजाब में कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल है। इनमें सरपंच राजविंदर सिंह, 12 वर्षीय गुरसेवक सिंह, विक्की चुग, जसवंत सिंह और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गुरमेल सिंह की हत्याएं भी शामिल हैं। ये आरोप मंत्री ने लगाए हैं।

उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में अफरीदी को फर्जी पासपोर्ट कैसे मिल गया। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों से ऐसे अपराधी काम कर रहे हैं और विपक्ष शासित राज्यों में लोगों को डराने के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

चीमा ने गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगस्टरों को संरक्षण दिया जा रहा है और राजनीतिक विरोधियों को धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है।