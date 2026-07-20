500 दिन में 68,850 से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने 319 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त

पंजाब पुलिस ने अपने 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के 500 दिनों में 68,850 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 319 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं। सख्त कानून, जनभागीदारी और जागरूकता कार्यक्रमों के संगठित प्रयासों ने नशे के खिलाफ व्यापक प्रभाव डाला।

पंजाब पुलिस ने अपने प्रमुख नशा विरोधी अभियान 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' के 500 दिन पूरे होने पर कहा है कि अभियान के दौरान 68,850 से अधिक कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ी 319 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त या कुर्क की गई हैं। पुलिस का कहना है कि अभियान के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई, जनभागीदारी और नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाया गया है ताकि संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि 1 मार्च 2025 को शुरू किए गए अभियान के बाद से अब तक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 52,432 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 629 ऐसे कथित बड़े तस्कर भी शामिल हैं जिनके पास दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस के अनुसार इन मामलों में जब्त हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है।

डीजीपी ने कहा कि अभियान के दौरान खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई, जिससे कई संगठित तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस आगे भी नशा तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगी और जांच को और मजबूत बनाया जाएगा।

तस्करों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान केवल गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के प्रमुख एडीजीपी नीलाभ किशोर ने बताया कि अभियान के दौरान ड्रग तस्करों से जुड़ी 319 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त या कुर्क की गई हैं।

उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित धन से सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया है। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े आर्थिक ढांचे को कमजोर करना और संगठित अपराध के वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करना है।

इसी अवधि में पंजाब सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64ए के तहत 10,917 लोगों को अभियोजन से छूट देकर उन्हें नशामुक्ति उपचार और पुनर्वास का अवसर भी उपलब्ध कराया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार के लिए प्रोत्साहित करना है, जबकि संगठित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

डीजीपी गौरव यादव ने यह भी दावा किया कि एनडीपीएस मामलों में पंजाब पुलिस की दोषसिद्धि दर 89 प्रतिशत रही है। उनके अनुसार बेहतर जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और अभियोजन एजेंसियों के साथ समन्वय के कारण यह परिणाम हासिल हुआ है।

हेल्पलाइन और जनभागीदारी पर जोर पंजाब पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान 'सेफ पंजाब एंटी-ड्रग हेल्पलाइन' जनभागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। विभाग के अनुसार हेल्पलाइन पर अब तक 46,342 गुमनाम सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर 22,960 कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का कहना है कि हेल्पलाइन के माध्यम से लोग बिना अपनी पहचान बताए नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना दे रहे हैं, जिससे खुफिया सूचनाएं जुटाने और कार्रवाई करने में सहायता मिली है।

इसके अलावा पंजाब पुलिस 24,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियों के साथ भी समन्वय स्थापित कर रही है। इन समितियों में 1.25 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो गांवों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने और स्थानीय स्तर पर खुफिया सूचनाएं जुटाने में सहयोग कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार राज्यभर में शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और सामुदायिक नेताओं के सहयोग से जागरूकता अभियान, खेल प्रतियोगिताएं, युवा संवाद कार्यक्रम और जनसभाएं भी आयोजित की जा रही हैं ताकि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके।