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पंजाब पुलिस की गैंगस्टर विरोधी मुहिम के 200 दिन, 1,532 घोषित अपराधी गिरफ्तार

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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200 दिनों में पंजाब पुलिस ने 1.09 लाख से अधिक छापे मारे, 1,532 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की।

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गैंगस्टरन ते वार अभियान के तहत पुलिस ने 1.09 लाख से अधिक छापे मारे और 58 हजार से अधिक अपराधियों व सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की।

पंजाब पुलिस की संगठित अपराध के खिलाफ चल रही गैंगस्टरन ते वार मुहिम ने 200 दिन पूरे कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार, इस अवधि में राज्यभर में 1,09,087 छापे मारे गए और 1,532 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान 58,212 अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।

पुलिस के मुताबिक, यह अभियान केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित अपराध से जुड़े वित्तीय, लॉजिस्टिक, संचार और अन्य नेटवर्क पर भी कार्रवाई केंद्रित की गई है। अभियान में खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई, तकनीक के इस्तेमाल और दूसरे राज्यों तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय को शामिल किया गया है।

एक लाख से अधिक लोगों पर पुलिस कार्रवाई

पंजाब पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान 58,212 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इनमें 853 गैंगस्टर और उनके सहयोगी तथा 57,359 वांछित अपराधी शामिल थे।

निवारक कार्रवाई के तहत 28,201 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 577 गैंगस्टर और उनके सहयोगी तथा 27,624 वांछित अपराधी शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि 18,514 लोगों का सत्यापन करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इनमें 1,529 गैंगस्टर और उनके सहयोगी तथा 16,985 वांछित अपराधी शामिल थे।

कुल मिलाकर अभियान के दौरान 1,04,927 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई। इनमें 2,959 गैंगस्टर और उनके सहयोगी तथा 1,01,968 वांछित अपराधी शामिल हैं।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि संगठित अपराध को मदद देने वाले पूरे तंत्र को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि इसमें अपराधियों के सहयोगियों, वित्तीय संसाधनों, लॉजिस्टिक व्यवस्था, संचार माध्यमों और विदेशों से जुड़े नेटवर्क पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

हथियार और नशीले पदार्थ बरामद

पुलिस के अनुसार, 200 दिनों की कार्रवाई के दौरान 990 अवैध हथियार, 242 धारदार हथियार, 2,739 कारतूस और 315 मैगजीन बरामद की गईं। इसके अलावा 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और 15 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए।

संगठित अपराध और मादक पदार्थों के बीच संबंधों को देखते हुए पुलिस ने नशे के खिलाफ भी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 774.38 किलोग्राम हेरोइन, 480.23 किलोग्राम अफीम और 7,266.26 किलोग्राम पोस्त की भूसी बरामद की गई।

पुलिस ने 26,91,455 नशीली गोलियां भी जब्त कीं। इसके अलावा 1,73,41,965 रुपये की ड्रग मनी, 1,80,54,446 रुपये नकद और 413.85 ग्राम सोना बरामद किया गया।

विदेशों में मौजूद नेटवर्क पर भी नजर

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा कि संगठित अपराध के नेटवर्क अब वित्तीय लेनदेन, डिजिटल संचार और विदेशों में मौजूद हैंडलरों के माध्यम से भी संचालित होते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच में जमीनी कार्रवाई के साथ वित्तीय ट्रैकिंग, डिजिटल इंटेलिजेंस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, अभियान के तहत दो फरार गैंगस्टरों को विदेश से भारत लाया गया। इनमें भुवनेश चोपड़ा उर्फ आशीष चोपड़ा को मध्य एशिया और जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन बिल्ला को इंडोनेशिया के जकार्ता से डिपोर्ट किया गया। यह कार्रवाई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने केंद्रीय एजेंसियों और ओएफटीईसी पंजाब के समन्वय से की।

शराब, वाहन और मोबाइल भी जब्त

अभियान के दौरान पुलिस ने 64,402.77 लीटर अवैध शराब के साथ 34,840 बोतल और 926 पेटियां बरामद कर नष्ट कीं। इसके अलावा अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले 4,978 मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किए गए।

पुलिस ने 1,781 वाहनों को जब्त किया और 61 ड्रोन भी कब्जे में लिए। पुलिस का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य संगठित अपराध से जुड़े संसाधनों और लॉजिस्टिक नेटवर्क को कमजोर करना है।

पुलिस ने आम लोगों से अपराध संबंधी जानकारी साझा करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की हेल्पलाइन 93946-93946 भी शुरू की है। इस पर लोग वांछित अपराधियों, गैंगस्टरों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी गुमनाम रूप से दे सकते हैं।

पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर इनाम देने की नीति भी शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, अभियान में आगे भी खुफिया सूचनाओं, वित्तीय जांच, डिजिटल तकनीक और अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय समन्वय के माध्यम से संगठित अपराध के नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

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