पंजाब ने वेतन आयोग के बकायों में Rs 6,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा जारी: चीमा

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की स्वीकृति के तहत वेतन आयोग के चार साल के बकायों में 6,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सरकार legal options की समीक्षा कर रही है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट से स्वीकृत निपटान योजना के तहत वेतन आयोग के बकायों में Rs 6,000 करोड़ से अधिक का भुगतान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हालिया हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार उपलब्ध कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रही है और सभी संवैधानिक एवं कानूनी रूप से वैध बकायों का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में चीमा ने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली शिरोमणि अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से Rs 14,191 करोड़ के वेतन आयोग बकायों की देनदारी विरासत में मिली थी।

Rs 14,191 करोड़ की देनदारी मिलने का दावा चीमा ने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2016 में तैयार की गई थी, लेकिन इसे जुलाई 2021 में लागू किया गया। उनके अनुसार, 1 जनवरी 2016 से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये लंबित रहने से Rs 14,191 करोड़ की देनदारी बनी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की प्रक्रिया शुरू तो की, लेकिन बकाया भुगतान के लिए कोई राशि जारी नहीं की।

वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद राज्य सरकार ने एक चरणबद्ध निपटान योजना तैयार की, जिसे अदालत ने मंजूरी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इस योजना के तहत कर्मचारियों को Rs 6,000 करोड़ से अधिक का भुगतान कर चुकी है।

हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी राय ली जा रही हालिया हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चीमा ने कहा कि राज्य की कानूनी टीम फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रही है और न्यायिक नज़ीरों की समीक्षा कर रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही कई श्रेणियों में केंद्र सरकार की तुलना में अधिक वेतनमान देता है। राज्य सरकार का कानूनी पक्ष यह है कि अधिक मूल वेतनमान और केंद्र के समान उच्च डीए दरों—दोनों को एक साथ बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है।

चीमा ने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नए भर्ती कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत शामिल करने का निर्णय लिया था।