पंजाब में 1,116 करोड़ रुपये के वर्धमान-आईची स्टील प्लांट की नींव, 500 युवाओं को मिलेगा रोजगार

पंजाब के मुख्यमंत्री ने लुधियाना में वर्धमान और जापान की आईची स्टील के सहयोग से 1,116 करोड़ रुपये के स्टील प्लांट की नींव रखी। यह परियोजना औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो 500 नए रोजगार और भविष्य में 2,000 अवसर पैदा करेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को लुधियाना में वर्धमान स्पेशल स्टील्स और जापान की आईची स्टील की साझेदारी से स्थापित होने वाले 1,116 करोड़ रुपये के फोर्जिंग और मशीनिंग प्लांट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास, उन्नत विनिर्माण और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले चरण में 500 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि भविष्य में विस्तार होने पर लगभग 2,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में इस परियोजना के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव था, लेकिन पंजाब के अनुकूल औद्योगिक माहौल को देखते हुए निवेश बढ़ाकर 1,116 करोड़ रुपये कर दिया गया। उनके अनुसार यह राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है।

जापानी तकनीक से बनेगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उच्च मूल्य का उत्पादन सभा को संबोधित करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह परियोजना पंजाब को सामान्य स्टील उत्पादन से आगे बढ़ाकर उच्च मूल्य वाले इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण की दिशा में ले जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लांट में जापान की आधुनिक फोर्जिंग तकनीक का उपयोग कर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जों का निर्माण किया जाएगा, जिनका निर्यात भारत के अलावा यूरोप, आसियान देशों, अफ्रीका और मेक्सिको सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2025 में जापान दौरे के दौरान नागोया में आईची स्टील के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पंजाब में विनिर्माण इकाई स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में यह समझौता वास्तविक परियोजना में बदल गया है, जो सरकार की निवेश आकर्षित करने की पहल का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि वर्धमान समूह पिछले चार दशकों से पंजाब के औद्योगिक विकास का हिस्सा रहा है, जबकि आईची स्टील टोयोटा समूह की प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनियों में शामिल है। उनके अनुसार दोनों कंपनियों की साझेदारी तकनीक, भरोसे और दीर्घकालिक सहयोग पर आधारित है।

नई औद्योगिक नीति और सिंगल विंडो व्यवस्था पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 के तहत राज्य में 24 क्षेत्रीय नीतियों के माध्यम से उन्नत विनिर्माण, निर्यात, तकनीकी विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 'इन्वेस्ट पंजाब' निवेशकों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में कार्य करता है, जबकि 'सिंगल विंडो-सिंगल पेन' व्यवस्था के जरिए परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियां अधिकतम 45 कार्यदिवस में उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन्होंने कहा कि 'फास्ट ट्रैक पंजाब' पोर्टल पर 200 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं और लगभग 50 नियामकीय मंजूरियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे आवेदन, शुल्क भुगतान और स्वीकृति की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब अब तक लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है, जिनसे करीब छह लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह राज्य में उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि जापान का दौरा केवल विदेश यात्रा नहीं था, बल्कि पंजाब में निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारियां लाने का प्रयास था। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वर्धमान-आईची परियोजना को समय पर पूरा कराने के लिए हर संभव सहयोग देगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि पिछले चार वर्षों में उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण अन्य राज्यों से कई उद्योग पंजाब आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उद्योग राज्य छोड़ रहे थे, लेकिन अब निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। उन्होंने टाटा स्टील, नेस्ले, क्लास, फ्रायडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो, डैनोन और सनातन टेक्सटाइल जैसी कंपनियों के निवेश का भी उल्लेख किया।