पंजाब दा करोड़पति क्विज शुरू, विजेता को मिलेगा एक करोड़

विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। चार उप-विजेताओं को 10-10 लाख रुपये और लीडरबोर्ड में जगह बनाने वाले आठ अन्य प्रतिभागियों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, कुल 10 हजार प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार मिलेंगे।

पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए ‘पंजाब दा करोड़पति’ नाम से राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। विजेता को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका मकसद युवाओं को पढ़ाई, सामान्य ज्ञान और सरकारी नौकरियों की तैयारी से जोड़ना है।

यह मुकाबला उन पंजाब निवासियों के लिए है, जिनकी उम्र एक जनवरी 2027 तक 15 से 30 वर्ष के बीच होगी। इसमें कुल 11 चरण होंगे। पहले नौ चरण ऑनलाइन होंगे। जिला स्तरीय मुकाबले नौ दिसंबर को और राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले 17 दिसंबर को होगा।

पुरस्कारों का ब्योरा विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। चार उप-विजेताओं को 10-10 लाख रुपये और लीडरबोर्ड में जगह बनाने वाले आठ अन्य प्रतिभागियों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, कुल 10 हजार प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार मिलेंगे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना और उन्हें सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों के हाथों में किताबें हों क्योंकि कलम ही किसी कौम की किस्मत गढ़ सकती है।”

क्विज में पंजाब का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं, योग्यता और शासन व्यवस्था से जुड़े सवाल होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, इनका पैटर्न कांस्टेबल, पटवारी और पीसीएस जैसी भर्ती परीक्षाओं के अनुरूप होगा। हर सवाल के चार विकल्प होंगे और केवल एक सही जवाब होगा।

पंजीकरण और मुकाबले के चरण प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 28 नवंबर तक ऐप या पोर्टल से कराया जा सकेगा। विस्तृत कार्यक्रम में शुरुआत 14 नवंबर से बताई गई है, जबकि लॉन्च की घोषणा में 15 नवंबर की तारीख है। पोर्टल मोबाइल और वेब पर उपलब्ध होगा। प्रतिभागियों को तैयारी के लिए मॉक क्विज की सुविधा मिलेगी।

ऑनलाइन राउंड 21, 23, 25, 27 और 29 नवंबर तथा एक, तीन, पांच और सात दिसंबर को होंगे। हर जिले के शीर्ष 10 प्रतिभागी जिला स्तरीय मुकाबले में पहुंचेंगे। प्रत्येक जिले का विजेता ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेगा। हर सवाल के जवाब के लिए 20 सेकंड मिलेंगे।

पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करना होगा। इसके बाद पहचान सत्यापन कर जिला चुनना होगा। पढ़ाई कर रहे युवा अपने स्कूल या कॉलेज का विवरण भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। ग्रैंड फिनाले के टीवी और डिजिटल प्रसारण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।