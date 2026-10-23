पंजाब के 40 कॉलेजों में शुरू हुए ‘संगत’ मानसिक स्वास्थ्य क्लब

पंजाब के 40 कॉलेजों में ‘संगत’ क्लब शुरू हुए। विद्यार्थियों को 14 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि वे भावनात्मक संकट पहचानें, साथियों की शुरुआती मदद करें और जरूरत पर सहायता तक पहुंचाएं। पहल बातचीत बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक घटाने और नशे की रोकथाम मजबूत करने में मददगार होगी।

पंजाब सरकार ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए राज्य के 40 कॉलेजों में ‘संगत’ मानसिक स्वास्थ्य क्लब शुरू किए हैं। ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भावनात्मक परेशानियों के संकेत पहचानने, समय रहते मदद लेने और अपने साथियों को उचित सहायता दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उच्च शिक्षा विभाग ने आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट (ABET) के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया है। मोहाली स्थित प्लाक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित शुभारंभ समारोह में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्लब के विद्यार्थियों से बातचीत की। चर्चा में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने और युवाओं को बिना झिझक सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

विद्यार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ‘संगत’ की परिकल्पना युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए की गई है। इसका मकसद साथियों के बीच सहयोग बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और युवाओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को कलंकित करने के बजाय उसे सही रास्ते पर लौटने में मदद करना जरूरी है।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक भाग लेने वाले कॉलेज के 25 विद्यार्थियों को 14 घंटे का यूथ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थी भावनात्मक परेशानी के संकेत पहचानना, शुरुआती स्तर पर अपने साथियों की सहायता करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें पेशेवर मदद तक पहुंचने का मार्ग बताना सीखेंगे।

क्लब कॉलेज परिसरों में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक चुनौतियों पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आयोजित करेंगे। साथियों की भागीदारी और पेशेवर सहायता से जुड़ाव के जरिए समस्याओं की शुरुआती पहचान करने तथा मदद मांगने को सामान्य बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य पर जोर आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट और एमपावर की संस्थापक एवं अध्यक्ष नीरजा बिरला ने कहा कि भावनात्मक परेशानी, उपचार न मिलने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और नशीले पदार्थों का सेवन आपस में जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने रोकथाम के लिए लगातार प्रयासों की जरूरत बताई और पंजाब सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उनके अनुसार, सरकारी विभागों, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और सामाजिक संगठनों के बीच तालमेल रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और समाज में दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है।

अभिनेता अपारशक्ति खुराना ने कहा कि युवाओं के लिए ऐसे वातावरण जरूरी हैं, जहां वे अपनी परेशानियां खुलकर बता सकें और बिना आलोचना के मदद मांग सकें। कार्यक्रम में युवा के सह-संस्थापक निखिल तनेजा ने भी हिस्सा लिया। पंजाबी हास्य कलाकार मनप्रीत सिंह, जिन्हें ‘द कॉमिक सिंह’ के नाम से जाना जाता है, ने प्रस्तुति दी।