पंजाब को ‘खंभा-मुक्त गांवों’ वाला पहला राज्य बनाने की शुरुआत, सतौज में बिजली की तारें होंगी अंडरग्राउंड

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर के सतौज गांव में Rs 8 करोड़ की अंडरग्राउंड बिजली परियोजना शुरू की। उन्होंने कहा कि इससे फसलों में आग, हादसे और बिजली कटौती की घटनाओं में कमी आएगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सतौज से बिजली की तारों को जमीनदोज करने की पायलट परियोजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब को देश का पहला “खंभा-मुक्त गांवों” वाला राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

करीब Rs 8 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के तहत गांव में 41 किलोमीटर सर्विस केबल, सात किलोमीटर हाई टेंशन लाइन और 9.5 किलोमीटर लो टेंशन लाइन जमीन के नीचे बिछाई जाएगी। परियोजना के तहत गांव से 384 बिजली के खंभे भी हटाए जाएंगे।

शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल से बिजली की तारों से होने वाली फसलों में आग लगने की घटनाएं, करंट लगने के हादसे और बार-बार होने वाली बिजली कटौती को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि “सतौज मॉडल” पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की ऊपरी तारों के कारण ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य वाहनों के संपर्क में आने से अक्सर हादसे होते हैं। बच्चों और पशुओं के लिए भी ये तारें खतरा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान खंभे और तारें टूटने से बिजली सप्लाई प्रभावित होती है।

भगवंत मान ने कहा कि अंडरग्राउंड केबलें ट्रेंचलेस ड्रिलिंग मशीनों के जरिए बिछाई जाएंगी, जिससे सड़कें नहीं खोदी जाएंगी। केबलों के लिए पाइप जमीन से करीब तीन फुट नीचे डाले जाएंगे।

मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान भावुक भी नजर आए। उन्होंने गांव के तीन युवकों का जिक्र करते हुए कहा कि कंबाइन मशीन के साथ करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, “यह परियोजना उन युवकों को श्रद्धांजलि है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंडरग्राउंड बिजली व्यवस्था से गांवों की सुंदरता बढ़ेगी और बिजली लीकेज कम होने से ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन घाटे में भी कमी आएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री सेहत योजना” के तहत हर परिवार को Rs 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है और अब तक 30 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने “मावां धीयां सत्कार योजना” का भी उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने Rs 1,000 और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को Rs 1,500 की सम्मान राशि दी जाएगी।